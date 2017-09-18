Bağcılar’da eğitim öğretim sezonu başladı

İSTANBUL, (DHA) - Bağcılar’da 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı açılış törenleri düzenledi. Öğrenciler için ilk ders zili çalarken, gerçekleştirilen törenlerde 15 Temmuz darbe girişimine vurgu yapıldı. Konuşmacılar FETÖ’nün bir daha bu ülkede canlanmaması için eğitim sisteminin önemine değindi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İhanet şebekesinin bir daha olmaması adına vatana millete İslam\'a faydalı nesiller yetiştirmek zorundayız, tüm gayretimiz bu” dedi.

Bağcılar’daki 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı açılışı töreni İSTOÇ İlkokulu’nda düzenlendi. Törene Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, okul müdürü Olcay Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.Tören şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Davetlilere 15 Temmuz darbe girişimini anlatan bir belgesel izletildi.

“YENİ DÖNEMDE YENİ PROJELERE İMZA ATACAĞIZ”

Törende yaptığı açılış konuşmada yeni projeleri hakkında bilgi veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar ailesi olarak kurum ve kuruluşlarla dayanışma içerisinde olarak bugüne kadar birçok güzelliğe imza attık. Yeni dönemde sayın kaymakamımızla birlikte yeni projelere imza atacağımıza inanıyorum. Ülkemizde özellikle Bağcılar’da eğitimde başarıyı görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. 1992’de Bağcılar ilçe oldu. Nüfus 303 bin okul sayısı 18, yani eğitime verilen değerdi bu. Türkiye’nin aydınlık geleceği diye bahsedilirken ihmal edilen en önemli can damarımızın olduğunu söylemek istiyorum. Bugün Bağcılar’da sadece devlet okulu 110, özel okullarla 170’i buluyor. 80’erli sınıflar vardı şimdi Allah’a şükürler olsun 30’arlı sınıflara düştü. Ve yüzde 50’den fazlasının tekli eğitime geçtiği bir Bağcılar. Başbakanımız 2019’da tamamen tekli eğitime geçilecek dedi. İnşallah biz Bağcılar’da o hedefi 2018’de yakalayacağız. İhanet şebekesinin bir daha olmaması adına vatana millete İslam\'a faydalı nesiller yetiştirmek zorundayız tüm gayretimiz bu\" diye konuştu.

Törenin sonunda Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ilk ders zilini çalarak eğitim öğretim dönemini başlattı. Davetliler sınıfları dolaşarak öğrencilere moral verirken Bağcılar Belediyesi tarafından içinde defter, boya kalemi, çanta, beslenme çantası gibi malzemelerin bulunduğu 10 bin adet kırtasiye paketi ilçe genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

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