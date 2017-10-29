Bağcılar'da coşkulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

İSTANBUL, (DHA) - CUMHURİYET\'İN kuruluşunun 94’üncü yıldönümü Bağcılar’da düzenlenen coşkulu törenlerle kutlandı. Soğuk havaya rağmen ilçe sakinleri kutlamaların yapıldığı Mahmutbey Stadyumu’nu doldurdu. Törendeki konuşmalar, şiir ve gösterilerde 15 Temmuz unutulmadı. Stadyumda duygu dolu anlar yaşandı.

Bağcılar Meydan’da bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlayan kutlama programı Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadı’nda devam etti. Soğuk havaya rağmen ilçe sakinleri bayraklarıyla tribünleri doldurdu. Vatandaşlar, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” şeklinde sloganlar attı.

BORDO BERELİ ÖĞRENCİLER \'3 KUŞ\' ŞİİRİNİ OKUDU

Programda, Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi öğrencisi Enes Kadir Darı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Başboğa da “Vatan Destanı” isimli şiiri okudu. Başlarında bordo bere ve tişörtlerinde şehit Astsubay Ömer Halis Demir’in fotoğrafı bulunan Orhan Gazi Anadolu Lisesi’nden 30 öğrenci de sunum boyunca saygı duruşunda bulundu. Öğrenciler daha sonra hep bir ağızdan “30 Kuş” şiirini okudu. Bu sırada stadyumda duygu dolu dakikalar yaşandı. 15 Temmuz şehitleri anısına Türk Bayraklı 249 balon gökyüzüne bırakıldı. Daha sonra protokol tarafından ilçedeki ilk, orta ve liseler arasında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencileri ise spor gösterileri sundu.

KUTLAMALARDA 10 BİN BAYRAK DAĞITILDI

Öte yandan Bağcılar Belediyesi desteğiyle hazırlanan sivil toplum inisiyatifi Gönül Bağı projesi üyeleri de farklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Gönül Bağı üyeleri Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilçe genelinde evlere, işyerlerine, esnafa ve sokaktaki vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Gün boyunca süren etkinlikte 10 bin bayrak dağıtıldı.

Kutlama törenine Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Murat Taner, İlçe Müftüsü Musa Uzun, Garnizon Komutanlığı adına Piyade Albay Bahadır Selvi, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Bağcılar Anadolu Lisesi Bando Ekibi eşliğindeki resmi geçitle sona erdi.

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