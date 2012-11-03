Bağcılar'da baba cinneti: 6 ölü

Bağcılar'da dün gece cinnet getiren Engin Sargık, 7 çocuğu, eşi ve kardeşini vurduktan sonra kendi başına sıkarak intihar etti. 6 kişi hayatını kaybetti. Cinnet getiren zanlının, eşi ile kardeşi arasında ilişki olduğu şüphesiyle cinayetleri gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Tekstil işiyle uğraştığı öğrenilen Engin Sargık, henüz öğrenilemeyen nedenle cinnet getirdi. Engin Sargık, eşi Sacide, çocukları Suzan, Salih, Sevda, Gülcan, Ercan, Erhan, Abidin ile kardeşi Bayram Sargık'ı başlarından vurdu. Engin Sargık son kurşunu da kendi başına sıktı.

Olay saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Tekstil işiyle uğraştığı öğrenilen Engin Sargık (36), henüz öğrenilemeyen nedenle cinnet getirdi. Engin Sargık, eşi Sacide (38), çocukları Suzan (17), Salih (16), Sevda (15), Gülcan(14), Ercan (11), Erhan (8), Abidin (5) ile kardeşi Bayram Sargık'ı siyahla başlarından vurdu. Engin Sargık son kurşunu da kendi kafasına sıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Sevda, Suzan, Salih ve Bayram Sargık'ın cesetleriyle karşılaştı.



Sayı 6'ya yükseldi



Durumları ağır olan 6 yaralı ise çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuklardan Gülcan ile Abidin de tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiler. Baba Engin Sargık'ın da kaldırıldığı hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Diğer yaralılarının da durumunun ağır olduğu kaydedildi.



'Sıkıntılarını görmedik'



Olay yeri Sargık ailesinin yakınlarının akınına uğradı. Basın mensuplarına tepki gösteren akrabalar, polis aracıyla karakola götürülerek ifadelerine başvuruldu. Barbaros Mahallesi Muhtarı Tuncay Fırat, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Fırat, "2-3 yıldır mahallede oturuyorlardı. Bir sıkıntılarını görmedik. Sakin bir kişiydi" dedi. Çevre sakinleri de çok sayıda silah sesi duyduklarını ifade etti.

Evdeki 4 ceset incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.