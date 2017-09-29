Bağcılar’da Aşure kazanı birlik ve beraberlik için kaynadı

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR’DA Hicrî senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10’uncu günü olan Aşure Günü dolayısıyla “Aşure ikram” programı düzenledi. Güneşli Merkez Camii önünde kurulan kazanlarda içinde çeşit bakımından zengin malzeme bulunan aşure pişirildi. Cuma namazından sonra cami önünde kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Aşure ikram programında vatandaşlara toplamda 20 bin kap aşure dağıtıldı. İlçe halkına kendi eliyle kazandan aşure dolduran Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Aşure Günü’nün birlik ve beraberliğimize vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Aşure dediğimizde aklımıza Kerbela geliyor. Tüm Kerbela şehitlerimizi de minnetle ve rahmetle anıyoruz. Rabbim bir daha öyle nifak tohumları ekilmesine fırsat vermesin diye dua ediyoruz. Aşure Günü’nün birlik ve beraberliğimize vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum” diye konuştu.

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