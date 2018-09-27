Bağcılar'da 8 ayda, 7 bin 504 ton atık kağıt geri kazandırıldı

İSTANBUL, (DHA)-ATIKLARIN geri dönüştürülmesi projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından 8 ayda, 7 bin 504 ton kağıt geri kazandırılarak 127 bin 560 ağacın kesilmesi önlendi. Projeyle yıl sonunda kesilmekten kurtarılan ağaç sayısının 200 bini bulması bekleniyor.

Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Atık Kağıt\' projesi kapsamında geri dönüşüm konteynerleri, iç mekan kutuları, poşetler ve atıkları topluyor. Atıklar yeniden değerlendirilmek için Mahmutbey Mahallesi’nde bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi ’ne götürülüyor. 70 kişinin çalıştığı tesiste kağıt atıkları, pres makinesiyle balya haline getirildikten sonra fabrikalara gönderilerek geri dönüşümü sağlanıyor. Proje kapsamında 2018 yılının 8 ayında 7 bin 504 ton kağıt ve karton atığı toplandı.

“KAĞIT TOPLAMAK SADECE BİR TEMİZLİK DEĞİL BİR KAZANIMDIR”

7 bin 504 ton atığın toplanıp işlenmesiyle 127 bin 560 ağacı kesilmekten kurtaran Bağcılar Belediyesi, çalışmalar neticesinde hem doğanın korunması sağlanıyor hem de ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor. 2017 yılında 11 bin 222 ton kağıt ve kartonun geri dönüşümüyle 190 bin 770 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Vatandaşlardan geri dönüştürülebilecek atıkları biriktirmeleri yönünde çağrıda bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Atık toplamak sadece bir temizlik değil bir kazanımdır. Hem doğaya salip çıkıyoruz hem de ekonomiye destek veriyoruz” dedi.

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