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Sağlık

Bağcılar'da 65 yaş üstü yaşlılara sağlık kontrolü yapıldı

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi, “Değerlerimiz Büyüklerimiz” projesi kapsamında 65 yaş üstü yaşlıları belediyenin Engelliler Sarayı’nda sağlık kontrolünden geçirdi

06 Nisan 2018 14:50

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi, “Değerlerimiz Büyüklerimiz” projesi kapsamında 65 yaş üstü yaşlıları belediyenin Engelliler Sarayı’nda sağlık kontrolünden geçirdi. Kan örnekleri alınan ve testlerden geçirilen yaşlılardan rahatsızlığı çıkanlar ileri tetkikler için hastanelere yönlendirilirken hafif düzeyde sağlık sorunu olanlara da evde yapabilecekleri pratik uygulamalar önerildi.

Bağcılar Belediyesi ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği tarafından yaşlılara yönelik anlamlı bir çalışmaya imza atıldı. “Değerlerimiz Büyüklerimiz” isimli proje kapsamında 65 yaşın üstünde 80 yaşlı Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda ağırlandı. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nden gelen sağlık ekibi, şeker, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olup olmadığını belirlemek için yaşlıların açken kan tahlillerini yaptı.

Kan veren yaşlılar kahvaltı yaptıktan sonra sırayla kendileri için ayrılan odalarda uzmanlar tarafından sağlık taramasından geçirildi. Göz kontrolüyle başlayan sağlık taramasına sırasıyla kulak, burun, boğaz, işitme ve nörolojik tetkiklerle devam edildi. Kimi yaşlılar duymakta zorluk çektiği için söylenenleri tekrarlatırken kimi de denge testinde düzgün yürüyüşüyle doktorları şaşırttı.

“ONLARIN SAĞLIĞI, RAHATI VE HUZURU BİZLERE EMANET”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yaşlılarımız geçmişimizden bize kalan en değerli mirasımızdır. Onların sağlığı, rahatı, huzuru kısaca her şeyi bizlere emanet. Biz de üzerimize düşeni hakkıyla yapmak için yaşlılarımızı sağlık kontrolünden geçirdik. Onlar sağlıklı, huzurlu olsun ki biz de mutlu olalım” dedi.

Sağlık taramasından ilk geçen Mustafa Develioğlu, “Kan verdik sonra diğer muayenelerden geçtik. Süper bir hizmet. Doktorlarımız bizle çok ilgilendiler. Bize bu imkanları sunan yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık ekibinin başında bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Çakırca, değerlendirmelerin ardından problem saptanan yaşlıların ileri tetkikler için hastanelere yönlendirileceğini söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

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