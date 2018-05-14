Bağcılar'da 4'üncü Bilim Şenliği yapıldı

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR Belediyesi ve TÜBİTAK’ın desteğiyle hazırlanan ve geleceğin bilim insanı olmayı düşünen öğrencilerin projelerini sunma fırsatı bulduğu Bilim Şenliği’nin açılışı yapıldı. Şenlikte Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kan tahlili yaptırırken ilçe Kaymakamı Mustafa Eldivan da masaj montunu denedi. Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda 3 gün sürecek şenlikte her yaştan öğrenci kendi deney ve buluşlarını sergiledi.

Türkiye’nin geleceği olan gençlerin sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimleri sergileme alanı bulduğu 4. Bağcılar Bilim Şenliği yapıldı. Bağcılar Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun iş birliğiyle Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda yapılan şenliğin açılışını İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci yaptı. Öğrencilerin bilime olan ilgisinden son derece memnun kaldığını söyleyen Yelkenci, çocuk, genç her yaştan bütün öğrencileri tebrik etti.

İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan yaptığı konuşmada “Bir milletin geleceği gençlerdir, okumuş ve yetiştirilmiş bir toplumdur. Sizlerin bu alanda yaptığı faaliyetler, ortaya koyduğu deneyler, temalar ve küçük küçük de olsa ileriye dönük umut kıvılcımları yaratan bu faaliyetler bizim için çok önemli. Çünkü hiçbir millet ilim olmadan akıl olmadan muasır medeniyet seviyesine yükselemiyor” dedi.

“BU GÜZELLİKLER ÜLKEMİZİN DEĞİŞİMİNİN TABANDAKİ VERSİYONU”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Burası çok güzel bir ortam. Bu alanda görmüş olduğunuz güzelliklerin hepsi aynı zamanda ülkemizin değişim ve dönüşümünün de tabandaki bir versiyonu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle gençlerimize ve eğitim camiamıza verilmiş olan imkanların çok iyi değerlendirilmiş olduğunu görüyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Gençliğine değer vermeyen geleceğini asla göremez” şeklinde konuştu.

“BAŞKAN ÇAĞIRICI KAN VERDİ, KAYMAKAM MASAJ MONTU GİYDİ”

Konuşmalarının ardından davetliler, alanda kurulmuş olan stantları gezerek buluşları ve deneyleri inceledi. Protokol, ilkokul, ortaokul, lise, Gençlik Merkezi, Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi ve Bilgi Evleri’nin stantlarına tek tek uğrayarak geleceğin bilim insanlarının projeleri hakkında bilgi aldı. Başkan Çağırıcı, bir öğrencinin ısrarını kırmayarak kan grubu testi yaptırırken, Kaymakam Eldivan da bel, sırt, omuz ağrılarını gidermek için yapılan masaj montunu giydi.

3 gün boyunca süren şenlikte ziyaretçiler, birçok bilimsel alanda meraklarını giderecek temaları inceleme fırsatı buldu. Öğrenciler, etkinlik boyunca fen ve teknoloji alanında da çeşitli deneyler gerçekleştirdi. Ayrıca alanda robotlardan yarış arabalarına, mikroskopla incelemeden drone gösterisine kadar çok sayıda aktivite yapıldı.

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