Bağcılar'da 4 aylık Ahmet'i çarşaflı iki kadın mı kaçırdı?

İstanbul Bağcılar’da arife günü 4 aylık bebekleri uyuduğu pusetinden kaçırılan Davulcu çifti, sokak sokak dolaşıp güvenlik kameralarında kaçıranların görüntüsünü arıyor. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına bakıldığında 4 aylık bebeğin, çarşaflı 2 kadın tarafından kaçırıldığı tahmin edildi.

Bebekleri kaçırılan Lokman (35) ve Münevver Davulcu (26) çifti, olayın ardından dün sabah Evren Mahallesi İstiklal Caddesi’ne giderek, bebekleri Ahmet’in kaçırıldığı yeri gören işyerlerinden güvenlik kameraları görüntülerini incelemeyi rica etti. Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, esnafın bu konuda yardımcı olduğu endişeli anne ve baba, olay yerine hâkim bir kamerada, araçtan inerken görülen iki çarşaflı kadının çocuklarını kaçırmış olabileceğini iddia etti.

Gri ibir araçtan indiler

Davulcu çiftinin anlatımına göre, izledikleri görüntülerde şunlar yaşanıyor: Anne mağazada, baba dışında bebek arabasıyla beklerken, gri bir araç yanaşıyor. Araçtan inen iki çarşaflı kadın bir süre mağaza önünde duruyor. Bu sırada baba Lokman Davulcu, mağazaya giriyor. Çarşaflı kadınlar bebek arabasının yanına yaklaşıyor. Daha sonra iki kadın hızla araca binerek uzaklaşıyor.”

Nasıl kaçırıldı?

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberinwe göre, caddede kıyafet bakan Münevver Davulcu görümcesi ile birlikte bir dükkana girdiği sırada eşi Lokman Davulcu 2 çocuğu ile birlikte dükkanın önünde beklemeye başladı.

Kameralara bakıldı

Bir süre kapıda eşini ve kız kardeşini bekleyen Davulcu, bebek arabasını dükkanın kapısında bırakıp eşine bakmak için kısa süreliğine dükkana girdi. Mağazadan çıkan baba, bebek arabasında sadece 3 yaşındaki oğlu Mehmet’in olduğunu görünce şoka girdi. 4 aylık oğlu Ahmet’in bebek arabasından kaçırıldığını fark eden baba hemen çevredeki esnaftan ve polisten yardım istedi. Bölgeye polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına bakıldığında 4 aylık bebeğin, çarşaflı 2 kadın tarafından kaçırıldığı anlaşıldı. Görüntülere göre, Davulcu ailesinin bulunduğu bölgeye park eden gri renk bir otomobilden inen 2 çarşaflı şahıs, hızla bebek arabasına doğru yaklaşıyor. Çarşaflı kişiler, bebeği pusetten alarak hemen arabaya doğru koşuyor.

"Takip etmişler"

Görüntülere baktıklarında kaçıran kişilerin planlı bir şekilde davrandıklarını fark ettiklerini söyleyen 4 aylık Ahmet’in amcası Orhan Davulcu, “İzlediğimiz görüntülerde, belli ki bu insanlar kardeşimi ve ailesini takip etmiş. Çünkü her şey bir anda oluyor. Kardeşim eşine bakmak için dükkana girdiğinde çarşaflı kadınlardan biri kardeşimi arkadan gözlüyor. Kısa bir süre sonrada bebek arabasına yanaşıp bebeği aldıkları gibi mağazanın önünde bekleyen araca binip olay yerinde hızlıca uzaklaşıyorlar. Görüntülerde, iki kadının ve aracı kullanan bir adamın olduğu net bir şekilde görünüyor. Aracın arkasında başka biri var mı yok mu belli olmuyor” diye konuştu.

Anne: Allah için bebeğimi getirsinler, perişan oldum

Bayram arifesinde çocuğunun kaybolmasının acısını yaşayan Münevver Davulcu, bebeğine hala süt emzirdiğini söyledi. Acılı anne, "İçinizde birazcık Allah korkusu varsa o bebeği getirin. Çocuğuma süt veriyorum. 3 gündür aç mı susuz mu bilmiyorum. Bir bayan eşimin yanına geliyor. Çarşaflıymış, bebeğe bakmış. Eşim de 'Hayırdır abla neden bakıyorsun?' diye soruyor. Öylesine baktığını söylemiş. Kadın mı aldı erkek mi aldı hiçbir bilgimiz yok. Herhangi şüphelendiğimiz biri yok. Biriyle alıp veremediğimiz de yok. Allah için bebeğimi getirsinler perişan oldum." dedi.

Polis ekipleri, görüntülerdeki şüphelileri tespit etmeye çalışıyor.