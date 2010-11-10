Bağcılar’da 16 araç birbirine girdi!

T24 - Bağcılar’da meydana gelen 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu Atsaray bağlantı yolu Yüzyıl Köprüsü altında meydana geldi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:







Bir aracın kontrolden çıkarak başka bir araca çarpmasıyla maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Bu araçlardan yola dökülen akaryakıt ve motor yağı nedeniyle yol kayganlaştı. Arkadan gelen sürücüler araçlarını durduramayarak kazanın ortasına daldı. Yaklaşık 16 araç birbirine girdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aralarında Posta gazetesi editörlerinden Eylem Keskin’in de bulunduğu 8 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.





