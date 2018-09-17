Bağcılar'da 153 bin 515 öğrenci ders başı yaptı

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR’DA 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ilçe protokolü, öğrenci, öğretmen ve velilerin katıldığı açılış töreniyle başladı. 153 bin 515 öğrenci, çalan zille ders başı yaptı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde büyük ideallerimiz ve büyük hedeflerimiz var” dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Bağcılar’da da 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı nedeniyle açılış töreni yapıldı. İÇDAŞ İlkokulu’nda yapılan program şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Gençlerimizi çocuklarımızı ne kadar iyi yönlendirirsek ne kadar geleceğe hazırlarsak; milletimize ve İslam alemine faydalı olacaklarını düşünüyorum. Yeni eğitim öğretim dönemi öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.

“BUGÜNE KADAR HEP BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM OLMUŞTUR”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Kurulduğumuz günden bugüne kadar hep birinci önceliğimiz eğitim olmuştur. Çocuklarımızın vatanına, milletine, bayrağına ve ezanına bağlı inançlı bir şekilde yetiştirilmeleri adına eğitimin her alanında destek vermeye devam ediyoruz. Ülkemizin değişim ve dönüşümü devam ederken iç ve dış güçler birtakım hesaplar uğruna ülkemiz üzerinde oyunlar oynuyorlar. Ama biz bunlarla geçmişte nasıl mücadele ettiysek bugün de yine milletimizle birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Bir daha bu ülkede 15 Temmuzlar yaşanmasın diye mücadele ediyoruz. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde büyük ideallerimiz ve büyük hedeflerimiz var” şeklinde konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde öğrencilere başarılar diledi.

“ÇOCUKLAR DUDAKLARIMIZIN DEĞİL AYAK İZLERİMİZİN PEŞİNDEN GELİRLER”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise velilere “Eğitim ailede başlar. Çocuklarımızın elbise dolaplarının yanında mutlaka kitap dolapları da olmalıdır. Okuyan, düşünen soran ve sorgulayan nesil yetiştirmek zorundayız” tavsiyesinde bulunurken öğretmenlere ise şöyle seslendi:

“Öğrencilerimize iyi örnek olmak zorundayız. Öğrencilerimiz ne dediğimize değil ne yaptığımıza bakarlar. Dudaklarımızın değil ayak izlerimizin peşinden gelirler. Sizlerden isteğim sınıfta yüzünüz daha çok öğrenciden yana olsun. Onlarla göz göze olun yüz yüze gelin. Gönlüne dokunmadığınız hiçbir cana bir şey kazandıramazsanız. Hem öğrenciye hem veliye dokunun. İşte o zaman öğretmen olmanın tadına varırsınız”

“ÖĞRENCİLERE 10 BİN ADET KIRTASİYE YARDIMI YAPILDI”

Konuşmaların ardından Fatmanur Akarsu ve Sahra Cemre isimli öğrenciler şiir okudu. Etkinlikte çocuklar Anadolu halk oyunları gösterisi yaptı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Taner, ilçe milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldığı törende çocuklar büyük alkış aldı.

Törenin sonunda Kaymakam Eldivan, Başkan Çağırıcı, İsmet Öztürk ve Mustafa Yılmaz zil çalarak eğitim öğretim dönemini başlattı. Protokol sınıfları dolaşarak öğrencilere moral verirken Bağcılar Belediyesi içinde çanta, defter, kalem gibi malzemelerin bulunduğu 10 bin adet kırtasiye yardımı yaptı. Açılış programından sonra çocuklar okul bahçesine kurulan havalı oyun parkında eğlendi.

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