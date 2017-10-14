Bağcılar’a göletli bölge parkı

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR’da yapımına 2 yıl önce başlanan Fevzi Çakmak Mahallesi Şehir Parkı’nda sona gelindi. İnşaatının yüzde 95’i tamamlanan 36 bin 200 metrekarelik parkta çocuk oyun alanları, pergolalar, gölet, seyir terası, süs havuzları, otopark, kafeler, futbol ve basketbol sahaları bulunuyor.

İstanbul’da her geçen gün değişerek ve gelişerek cazibe merkezi haline gelen Bağcılar, yeni bir yaşam alanına daha kavuşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına 2 yıl önce başlanan Fevzi Çakmak Şehir Parkı’nın inşaatının yüzde 95’i tamamlandı.

“417 ARAÇLIK 3 KAT ZEMİN ALTI OTOPARK”

36. 200 metrekare alana kurulan parkta çocuk oyun alanı, mini futbol sahası, 3 adet basketbol sahası, süs havuzu, aletli jimnastik alanı, ileri yaş egzersiz aletleri, çocuklar için tırmanma duvarı, çim amfi, bitki gösteri alanı, kafe, büfe, projeksiyon binası, gölet, ahşap şehir terası, piknik ve dinlenme alanı da yer alıyor.

Parkın altındaki 15 bin 350 metrekarelik alanda ise 417 araçlık 3 kat zemin altı otoparkı, 3 yangın merdiveni, 1 engelli asansörü, 26 adet engelli araç yeri ve 2 adet elektrikli araç yeri var.

Tesiste çocuklardan gençlere ve yaşlılara kadar yaştan insanın güzel vakit geçirebileceği spor ve sosyal etkinlik alanı bulunuyor.

“GÜZEL BAĞCILARIMIZ YENİ ŞEHİR PARKIYLA DAHA DA GÜZELLEŞECEK”

Şehir parkının Bağcılar’ın çehresini çok değiştireceğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Parklarıyla bahçeleriyle her geçen gün yenilenen ilçemiz Bağcılar, yeni şehir parkıyla daha da güzelleşecek. Parkın hem altı ve hem üstü çok iyi düşünülerek en iyi şekilde değerlendirildi. Fevzi Çakmak Mahallemizde inşa edilentesisimiz her yaştan hemşehrimin buluşma adresi olacak. Bu güzel yatırımlardan dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Şehir parkımız ilçemize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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