Bağcılar Müftüsü: Deniz Seki'ye dini terapi uyguluyoruz

Bağcılar Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, şarkıcı Deniz Seki'ye cezaevinde "dini terapi" verdiklerini bu uygulamanan yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Şarkıcı Deniz Seki'nin de faydalandığı ve cezaevlerinde 5 yıldır devam eden dini terapi uygulamasının kapsamı hastaneler ve sığınma evleriyle genişletilecek.

Bakırköy Cezaevi'nde bulunan şarkıcı Deniz Seki'ye de verdikleri "dini terapi" uygulamasının yaygınlaştırılacağını belirten Bağcılar Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, "Uygulama, sığınma evleri ve hastanelerdeki psikolojik çöküntü içinde, moral değerler açısından zor durumdaki vatandaşları da kapsayacak." dedi.