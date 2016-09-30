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Bağcılar Müftüsü: Deniz Seki'ye dini terapi uyguluyoruz

"Uygulama, sığınma evleri ve zor durumdaki vatandaşları da kapsayacak"

Fotoğraf: Arşiv

30 Eylül 2016 19:12

Bağcılar Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, şarkıcı Deniz Seki'ye cezaevinde "dini terapi" verdiklerini bu uygulamanan yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Şarkıcı Deniz Seki'nin de faydalandığı ve cezaevlerinde 5 yıldır devam eden dini terapi uygulamasının kapsamı hastaneler ve sığınma evleriyle genişletilecek.

Bakırköy Cezaevi'nde bulunan şarkıcı Deniz Seki'ye de verdikleri "dini terapi" uygulamasının yaygınlaştırılacağını belirten Bağcılar Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, "Uygulama, sığınma evleri ve hastanelerdeki psikolojik çöküntü içinde, moral değerler açısından zor durumdaki vatandaşları da kapsayacak." dedi.

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Bağcılar MüftüsüHasan Hüsnü SulaDeniz Sekidini terapi

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