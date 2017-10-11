Bağcılar halkı sorunlarını anlattı, yöneticiler çözüm üretti

Bağcılar halkı sorunlarını söyledi, yöneticiler çözüm üretti İstanbul, 11Ekim, (DHA)- BAĞCILAR Belediyesi topladığı Halk Meclisi\'nde ilçe sakinlerinin yaşadığı sorunları, sıkıntıları ve görüşleri dinledi. Belediye başkanından kaymakama birçok ilçe yöneticisinin olduğu toplantıda sorunlara çözüm yolları arandı.

Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği Halk Meclisi toplantılarının ilki Çınar Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Şehit Abdullah Tayyip Olçok Bilgi Evi’nde düzenlenen toplantıda ilçe sakinleri hem kişisel hem de mahalle içinde yaşadıkları ortak sorunları muhataplarına yönlendirdi. Salonda yerini alan yöneticiler de kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Kimi sorunlara sıcağı sıcağına toplantıda çözüm bulunurken, kimi sıkıntılar ise daha sonca çözülmek için yetkililer tarafından not alındı.

“GÖREVİMİZİ ZEVKLE YAPIYORUZ”

Görevini zevkle yaptığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sizler gibi değerli dostlarla muhabbet içinde olmamız, işimizi zevkle yapmamızı sağlıyor. Şu anda inşaatı devam eden 13 okul ve 15 camimiz var. Bağcılar’da 26 metro istasyonu var. Kısa zaman içinde metro olmayan hiçbir mahalle kalmayacak. Çünkü ulaşım medeniyettir. 16 Bilgi Evi’mizde 40 bini aşkın çocuğumuz eğitim görüyor. Bu sayı diğer ilçelerin tamamındaki sayıdan fazla. Kapalı spor salonları yüzme havuzları derken gençlere yönelik hizmetlerimiz sürekli artıyor. Önümüzdeki dönem ilçemize Fen Lisesi açıyoruz. Elektrik direklerinin yer altına alınmasında yüzde 10’luk bir kısım kaldı yüzde 90’ı bitti. Nerede ne ihtiyaç varsa onları en hızlı şekilde karşılıyoruz karşılayacağız” diye konuştu.

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