Bağcılar deprem korkusu yaşadı

T24 - Japonya'daki deprem İstanbul Bağcılar'daki bir mahallede oturanları tedirgin etti. Yakınlardaki inşaat çalışması yüzünden evleri sallanınca, deprem olduğunu zanneden mahalle sakinleri korkuyla dışarıya çıktı.





Bağcılar Yüzyıl Mahallesi’nde 3 apartmanın temelinde kayma meydana geldi. Duvarlarında çatlaklar ve derin yarıklar oluşan binalarda oturanlar, kısa sürede kendilerini dışarıya attı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine tedbir amaçlı olarak itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ise sokağın giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekti.

İnşaatta kullanılan bir vinç, çökme tehlikesine karşı binalardan birine destek verdi. İtfaiye görevlileri, megafonla olay yerinin boşaltılması uyarısında bulundu.

Bina sakinleri, 7 Mart'ta başlayan inşaat çalışmasının ardından binalarının sık sık sallandığını belirterek, bazı komşularının binaların yıkılabileceği korkusuyla başka yerlere taşındıklarını kaydettiler.

Saadettin Korkut adlı bina sakini, akşam saatlerinde apartmanın temelinden çatırtı sesi duyduklarını anlatarak, ''Evlerimizi boşaltarak dışarıya çıktık. Belediye yetkilileri gelerek binalarımızı mühürledi. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Herhalde geceyi sokakta geçireceğiz'' dedi.

Evi zabıta ekipleri tarafından mühürlenen üniversite öğrencisi Halil Korkut ise 15 gün sonra sınavlarının başlayacağını ifade ederek, ''Kitaplarım elimde kaldı. Nerede kalacağımızı, ne yapacağımızı bilmiyorum. Günlerdir korkuyla ve çatırtı sesiyle uyanıyorum. Belediyeye birçok kez şikayette bulunmamıza rağmen bir sonuç alamadık'' şeklinde konuştu.



'Olay tamamen psikolojik'

Bazı bina sakinleri, bir belediye yetkilisinin olayın ardından hasarlı binalarda incelemede bulunduğunu dile getirerek, yetkilinin, binaların yıkılma tehlikesi olmadığını, bina sakinlerinin Japonya'daki depremden etkilendikleri için dışarıya çıktıklarını, olayın tamamen psikolojik olduğunu söylediğini ifade ettiler.

Zabıta ekiplerince mühürlenen 3 apartmandaki bina sakinleri, kalmak için yakınlarının yanına gitti.

Bağcılar Belediyesi yetkililerinin konunun çözüme kavuşturulması için pazartesi günü müteahhit ile apartman sakinlerini bir araya getireceği, toplantıda anlaşma sağlanamazsa olayın mahkemeye taşınacağı öğrenildi.



