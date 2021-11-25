Bağcılar'da 'halı silkeleme' kavgası; biri ağır 3 yaralı

İstanbul Bağcılar’da komşular arasında halı silkeme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.



Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre, aynı binada oturan komşular arasında "halı silkeleme" yüzünden tartışma çıktı.



Binanın dışına çıkan komşular arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 kişi bıçakla yaralanırken, şüpheli kişi yada kişiler ise kaçarak kayıplara karıştı.



Olayda yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın görgü şahitlerinden Muhammed Topçu yaşananları böyle anlattı: "Halı silkme mevzusu vardı komşular arasında. Daha sonra burada tartışma yaşanıyor. Bizden birisi geliyor. Tartışmaya dahil olup 3 kişiyi bıçaklayıp kaçıyor. Birinin durumu ağırdı zaten. 3 yaralı var bir ağır."