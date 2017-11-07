Bağcılar Belediyesi'nden Kudüs’e teknik ve kültürel ziyaret

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi tarafından Kudüs’e hem teknik hem de kültürel anlamda bir ziyaret düzenlendi. İlk durak olarak Yafa şehrini ziyaret eden 87 kişilik ekip, burada tarihi camiler gezildikten sonra Kudüs’e geçti.

Bağcılar Belediyesi tarafından 2-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen geziye katılan 87 kişilik ekipte, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve birim müdürleri yer aldı. Heyet, kardeş belediye olan Filistin’in Deir Al-Balah Belediyesini ve kutsal mekanları ziyaret ederek teknik incelemelerde bulundu. İkinci gün ise Mescid-i Aksa’da sabah ve cuma namazını kılan heyet, şehirde kültürel bir gezi yaptı.

FİLİSTİNLİ AİLENİN EVİNDE DUYGU DOLU DAKİKALAR YAŞANDI

Gezide, El Halil şehrinde yer alan Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf’un kabri ziyaret edilirken, Eriha şehrinde yer alan Hz. Musa (A.S)’in kabrine de uğrandı. Ayrıca Müslüman aleminin peygamberi Hz. Muhammed’in miraca yükseldiği yer de görüldü. Ziyaretçiler, kutsal mekanlarda bol bol dua etme imkanı buldu.

Ziyaret sırasında Kudüs sokaklarında dolaşan heyetin Türk olduğunu öğrenen Filistinli bir aile davette bulundu. Daveti geri çevirmeyen Başkan Çağırıcı ve beraberindekiler, girdiği evde sevinç ve coşkuyla karşılandı. Ev halkıyla Arapça konuşan Çağırıcı, Müslümanların bölgede yaşadığı sıkıntı ve zorlukları dinledi. Filistinli aile, Türk bayraklarını görünce mutlu olduklarını ve sahipsiz olmadıklarını söyleyip gözyaşı döktü. Bu sırada evde duygu dolu dakikalar yaşandı.

“ONLAR İSTESE DE İSTEMESE DE ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAK”

Gezinin önemine dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Filistin, Kudüs ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa kanayan yaramız. Bu kutsal topraklara düzenlediğimiz geziyle hem ecdadımızı yad ettik hem de zulüm altındaki Filistinli kardeşlerimize manevi destek verdik. Ne yaparsa yapsınlar ne kadar yasak koyarsa koysunlar burada ezanlar susmayacak. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacak” diye konuştu.

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