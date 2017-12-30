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Spor

Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-fu takımı 5 madalya kazandı

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Wushu Kung-fu İl Şampiyonası’nda Bağcılar Belediyesi sporcuları 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

30 Aralık 2017 14:12

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Wushu Kung-fu İl Şampiyonası’nda Bağcılar Belediyesi sporcuları 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. 

Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda İstanbul Wushu Kung-fu İl Şampiyonası düzenlendi. Turnuvaya katılan Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-fu takımı zorlu rakipleri karşısında ter döktü.

ERKEKLERDE VE KADINLARDA BİRİNCİLER BAĞCILAR’DAN

Büyük ilgi gören ve çekişmeli müsabakalara sahne olan organizasyonda Bağcılardan katılan sporcular büyük bir başarıya imza attı. Büyükler grubunda 52 kiloda Esranur Bayram kadınlarda, 52 kiloda Kadir Kıran erkeklerde birinci oldu. Gençler grubunda ise 56 kiloda Servet Kamacı ikinci, 48 kiloda Şevket Gül üçüncü ve 65 kiloda Mücahit Ay üçüncü oldu.

Şampiyonları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kung-fu takımımızı tebrik ediyorum. Kendilerine sunduğumuz imkanları en iyi şekilde değerlendirip zafere ulaşıyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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