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Bağcılar Belediyesi uyuşturucuya karşı vatandaşlarını uyardı

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR’DA kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları uyuşturucuya karşı topyekün savaş açtı

02 Mart 2018 16:22

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR’DA kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları uyuşturucuya karşı topyekün savaş açtı. Bağcılar Belediyesi Halk Saray’ında uyuşturucu madde bağımlılığının topluma verdiği zarara dikkat çekmek ve bu bataklığı kurutmak için bir toplantı gerçekleştirildi.

Bağcılar’da Belediyesi\'ndeki toplantıya görevli kamu kurumu amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek yöneticileri ve muhtarlar katıldı. Fikirler üretilerek çözüm yollarının arandığı programda konuşan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Uyuşturucuya karşı ortak hareket etmeliyiz. Uyuşturucu kullanımına izin verilen dernek ve lokallere gereken işlem neyse yapıyoruz. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Uyuşturucuyla mücadelede hemşehri derneklerine de çok büyük görev düşüyor. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayız” diye konuştu.

“BU İLLETE BULAŞANLAR BİRİLERİNİN HEMŞEHRİSİ VEYA TANIDIĞI”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, yaptığı kürsü konuşmasında şunları söyledi:

“Bağcılar’ın güzelliği, mutluluğu ve huzuru için mücadele ediyoruz. Bizim, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile devam eden ortak bir projemiz var. Aileler dahil uyuşturucu bağımlılarını ücretsiz şekilde tedavi ettiriyoruz. Bu uyuşturucu illetine bulaşan kişi neticede birilerinin hemşehrisi veya tanıdığı. Bu noktada derneklerimiz emniyetle ve bizimle işbirliği yaparsa çok yararlı olur. Derneklerimizin üretecekleri projeyi belediye olarak destekleyeceğiz. Yeter ki bir proje üretin, birşeyler yapmaya gayret edin. Bir fikriniz olsun biz o konuda her türlü yanınızdayız.”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, konuya eğitim açısından değerlendirmeler de bulunurken İlçe Emniyet Müdürü de “24 saat boyunca hizmetinizdeyiz. Telefonlarımız sürekli açık. Sahip olduğunuz her türlü bilgiyi bizimle paylaşın” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

 

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