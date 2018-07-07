Bağcılar Belediyesi çocuklara belgesel çekimi kursu veriyor 

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde açılan kursta 20 öğrenci yaz boyunca sürecek kursta belgesel çekimi eğitimi alacak. Yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocuklar, izledikleri belgeseller üzerine hem fikir alışverişinde bulunacak hem de sanatsal tartışmalara girecek. Öğrenciler kurs sonunda ise ödev olarak kendi yörelerine özgü lezzetlerin belgeselini çekecek.

Çocukların yeteneklerini geliştirmek için farklı içerikte faaliyetler düzenleyen Bağcılar Belediyesi, yoğun talep üzerine yaz boyu sürecek belgesel kursu açtı. Haftada 2 gün derse gelmeye başlayan yaşları 10 ile 15 arasında değişen 20 çocuk, her derse 5’er dakikalık kısa belgesel gösterimiyle başlıyor. Öğrenciler, bir yandan videoyu izlerken diğer yandan da belgeselin ana fikri, konunun işlenişi, kanıtlar ve hatalı görülen durumlar üzerine notlar alıyor. Gösterimin sona ermesiyle birlikte sınıfta öğretmen eşliğinde çocuklar, kendi görüşünü fikrini ve eleştirilerini arkadaşlarına anlatıyor. Kimi zaman kendi iddiasını kabul ettirmek isteyen öğrenciler arasında sanatsal denilebilecek tartışmalar da yaşanıyor.

\"DERSLERDE ÇOCUKLAR KENDİ İLGİ ALANLARINDA BELGESEL İZLİYOR\"

“Derslere ilgiden memnun kaldığını söyleyen Düşünme Becerileri Öğretmeni Demet Şahin, “Çocukların belgesele meraklı oldukları gözlerinden belli oluyor. Derslerde herkes kendi ilgi alanında belgeseller izliyor. Herhangi bir konuda belgeseli izlemeleri aynı konuyu benim anlatmamdan daha etkili oluyor. Bu kurstan belgesel konusunda ileride iyi iş yapabilecek çocuklar çıkacağına inanıyorum” dedi.

“İLERİDE HAYVAN BELGESELİ ÇEKMEK İSTİYORUM’’

Kurs öğrencilerinden 12 yaşındaki Tarık Sönmez, “Doğa ve hayvanlarla ilgili belgeselleri çok seviyorum. İleride ben de hayvan belgeseli çekmek istiyorum. Özellikle kaplanlarla ilgili araştırma yapıp onların yaşamını anlatmak istiyorum” derken 13 yaşındaki Melek Nurelikara ise “Tarihi çok seviyorum. Ve bu yönümü ekrana yansıtmak için belgesel çekmeyi öğrenmek için buradayım. Tarihi kitapları okumak yerine izleyerek daha iyi öğreniyorum. Bunu yansıtmak da istiyorum” diye konuştu.

“BU KURSLARI ÖĞRENCİLERİMİZ YAZ TATİLİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRSİN DİYE AÇTIK’’

Öğrenciler için çeşitli kurslar açtıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öğrencilerimizin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri için kurslar açtık. Bunlardan biri de belgesel kursumuz. Çocuklarımız hem eğleniyorlar hem de eleştirel düşünme, sorgulayıcı yaklaşım gibi konularda kendilerini geliştiriyorlar” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)