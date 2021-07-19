Bağcılar Belediyesi, AKP'li Malazgirt, Karaağaçlı ve Bulancak belediyelerine toplam 5.8 milyon TL nakdi yardım yaptı

AKP'li Bağcılar Belediyesi, "kardeş belediye" ilan ettiği AKP'li Malazgirt, Karaağaçlı ve Bulancak belediyelerine toplam 5 milyon 800 bin TL nakdi yardım yaptı.

Belediye Meclisi'nden AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla geçen milyonlarca liralık yardım kararlarına CHP'li meclis üyeleri tepki gösterdi.

Giresun'un AKP’li Bulancak Belediyesi, 15 Nisan’da “Yeni belediye hizmet binası dış cephe yapımında kullanılmak üzere nakdi yardım talep etti.” Bağcılar Belediyesi de Bulancak Belediyesi’ne 1 milyon 200 bin TL nakdi yardım yapmaya karar verdi.

Muş'un AKP’li Malazgirt Belediyesi de 15 Haziran’da yol, kaldırım ve istinat duvarı yapımında kullanılmak üzere Bağcılar Belediyesi’nden 3 milyon TL yardım talep etti. Bu yardım talebini de geri çevirmeyen belediye, Malazgirt Belediyesi’ne milyonlarca liralık yardım yaptı.

Muş’un AKP’li Karaağaçlı Belediyesi de Bağcılar Belediyesi’nin yardım yaptığı belediyeler arasında yer alıyor. Karaağaçlı Belediyesi, 30 Haziran tarihinde kanalizasyon ve altyapı işlerinde kullanılmak üzere Bağcılar Belediyesi’nden 1 milyon 600 bin TL nakdi yardım talep etti. Bağcılar Belediyesi, Karaağaçlı Belediyesi’nin de yardım talebini kabul etti.

Yetim Vakfı ile protokol imzalandı

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP’li Bağcılar Belediyesi ile Yetim Vakfı arasında 30 Haziran’da protokol imzalandığı açığa çıktı. Protokolün, “Yetim ve öksüz çocuklar ile annelerine yönelik işbirliği” için imzalandığı açıklandı. Protokol kapsamında AKP'li belediye, Yetim Vakfı ile ortak projeler gerçekleştirecek, büro tahsis edebilecek ve vakfın tanıtımını yapabilecek.

Yetim Vakfı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, vakfın başkanlığını Murat Yılmaz yapıyor. Yılmaz, 27 yıl boyunca İHH İnsani Yardım Vakfı’nda çeşitli görevler üstlendi.

"Vatandaşlardan toplanan vergilerin başka yerlerde harcanması doğru değil"

Bağcılar Belediye Meclisi'nin CHP’li Üyesi Mehmet Tunçer, hem imzalanan protokole hem de milyonlarca liralık nakdi yardımlara tepki göstererek şunları söyledi:

“Bağcılar’da yaşayan vatandaşlardan toplanan vergilerin başka yerlerde harcanması doğru değil. Yetim Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında da tam olarak ne yapılacağı ifade edilmemiş. Net olarak protokolün kapsamı belli değil ve muallak ifadeler kullanılmış. Bu yüzden biz hem protokol imzalanmasına hem AKP’li belediyelere nakdi yardım yapılmasına karşı çıktık.”