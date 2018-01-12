Bağcılar Belediyesi 268 sokak hayvanını sahiplendirdi

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi tarafından 2017 yılında kedi ve köpeklerden oluşan 268 sokak hayvanı bakımı, tedavisi ve aşıları yapıldıktan sonra sahiplendirildi. Aynı dönemde bin 164 hayvan tedavi gördü, 3 bin 283 kedi ve köpeğin de aşısı yapıldı.

Sokak hayvanlarının sağlıktan barınmaya kadar birçok ihtiyacın karşılandığı Bağcılar Belediyesi Barınma ve Müşahede Merkezi’nde her yıl yüzlerce hayvan sahiplendiriliyor. Hayvanların bakımı iki veteriner, veteriner teknikeri ve altı bakıcı olmak üzere toplam dokuz personel tarafından gerçekleştiriliyor. Günde iki kez temizlenen hayvanların yaşam alanlarının zemininde nem ve rutubet tutmaması için plastik paletler kullanılıyor.Barınaktaki kedi ve köpeklerin sağlık durumları düzenli kontrol edilirken havanların aşısı ve ilaç tedavisi eksiksiz olarak yapılıyor.

Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi’nde son bir yıl içinde bin 164 yaralı ve hasta kedi ile köpeğin tedavisi yapılırken, 3 bin 283 hayvanın da aşısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile yapılan ortak çalışmayla da 64 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Bunun yanında 22’si kedi ve 245’i de köpek olmak üzere toplam 268 hayvan da sahiplendirildi. Sahiplendirilen hayvanların takibi Bağcılar Belediyesi EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden yapılıyor.

“İNSANLARIN NE KADAR YAŞAM HAKKI VARSA HAYVANLARIN DA O KADAR HAKKI VAR”

Hayvanların bakımı ve korunması konusunda hassas davrandıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu dünyada insanların ne kadar yaşam hakkı varsa hayvanların da o kadar hakkı var. Hayvanlar bize emanet onlara o gözle bakmalıyız. Geçmişten bugüne kadar ecdadımız hayvanlara sahip çıktı. Biz de onlardan kalan bu mirası devam ettiriyoruz. Bakım, aşı, tedavi yani yapılması gereken her ne varsa belediye olarak üzerimize düşüne yapıyoruz” dedi.

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