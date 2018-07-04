Bagajdan çıkan ceset davası yeniden görülmeye başlandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, babasının birlikte yaşadığı Özlem Yıldırım’ı (46) boğarak öldürdükten sonra otomobilin bagajına koyduğu cesediyle şehir içinde tur atarken 13 saat sonra yakalanan Dinçer Dinç (26), 29 yıl 7 ay hapse çarptırıldı. Yargıtay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı davaya müdahil olmadığı için kararı bozunca, Dinç, tekrar hakim karşısına çıktı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi Maruf Sokak’ta meydana geldi. Babası Yaşar Dinç\'ten ayrı, İstanbul\'da yaşayan annesinin yanında kalan Dinçer Dinç, 2014 yılının Mart ayında Bursa\'daki babasının evine yerleşti. Dinçer Dinç, burada tanıştığı arkadaşları yüzünden uyuşturucuya başladı. Mesleği oto boyacılığı olan, ancak çalışmayan Dinç ile bu nedenle, kendisini uyaran babası kavga etti. Yaşar Dinç, oğlu Dinçer\'i evden kovdu. Dinçer Dinç, olaydan babasıyla birlikte yaşayan Özlem Yıldırım’ı sorumlu tuttu. 2014 yılının Aralık ayında evin yakınlarında dolaşan Dinç, babası işe gidince zili çaldı.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİN KABLOSUYLA BOĞDU

Dinçer Dinç, kendisine kapıyı açan Özlem Yıldırım’ı, çıkan tartışma sırasında banyodan aldığı saç kurutma makinesinin kablosuyla boğup öldürdü. Dinçer Dinç, Yıldırım\'ın cesedini battaniyeye sarıp, otomobilinin bagajına koyarak ayrıldı. Arkadaşları H.Ç. ve K.D.’yi de evlerinden alan Dinçer Dinç, Uludağ yoluna çıktıklarında arkadaşlarına işlediği cinayeti itiraf edip, \"Bana yardım etmezseniz, sizi de yakarım\" diyerek tehdit etti.

13 SAAT SONRA YAKALANDI

Özlem Yıldırım’ın kolundaki bileziği bozdurup cesedi gömmek için kazma-kürek alan Dinç ile yanındaki arkadaşları, olaydan 13 saat sonra, uyuşturucu almak için genellikle Roman vatandaşların yaşadığı Atıcılar Mahallesi\'ne giderken Doğu Garajı civarında uygulama yapan Yunus timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde cinayeti nasıl işlediğini ayrıntılarıyla anlatan Dinçer Dinç tutuklanırken, iki arkadaşı ise serbest bırakıldı.

Dinçer Dinç hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Kasten adam öldürmek\' suçundan yargılanan Dinçer Dinç, adam öldürmek suçundan 25 yıl, hırsızlık ve mala zarar vermekten ise 4 yıl 7 ay olmak üzere, toplam 29 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı, arkadaşları ise beraat etti.

YARGITAY KARARI USULDEN BOZDU

Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı davaya müdahil olmadığı için usulden bozdu.

Dinç\'in davası yeniden görüldüğü Bursa 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

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