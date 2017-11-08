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Yaşam

Bagajda bulunan yavru köpekler koruma altına alındı

Emniyete götürülen sürücü A.P. ile araçtaki M.K, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

08 Kasım 2017 14:32

Edirne'de bir otomobilin bagajında yurda kaçak olarak sokulan 5 yavru köpek bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.P'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, karton koliler içerisinde üçü Çin aslanı, biri Shar Pieve biri Pug cinsi olmak üzere 5 yavru köpek bulundu.

Emniyete götürülen sürücü A.P. ile araçtaki M.K, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yavru köpekler ise veteriner kontrolünden geçirildikten sonra koruma altına alındı.

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