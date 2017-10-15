Bagaj ücreti istenince "içinde bomba var" diye espri yaptı; havalimanı tahliye edildi

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda 50 dolar bagaj parasına kızan 70 yaşındaki John Park'ın "İçinde bomba var" diyerek yaptığı esprisinden sonra havalimanı tahliye edildi. Havalimanına New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD) bomba arama ekipleri sevkedilirken, kızgın yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

70 yaşındaki John Park, Detroit'e gitmek üzere LaGuardia Havalimanı'na geldi. Kendisinden bagaj ücreti olarak 50 dolar istenmesine kızdı. Park, bagajı için, "İçinde bomba var" diyerek espr, yaptı. Ardından havalimanına New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD) bomba arama ekipleri sevkedildi.

Uçuş işlemleri durdurulan havalimanında, olaydan yaklaşık iki saat sonra işlemlerin yapılmasına başlanabildi.

"Terör tehdidinde bulunmak"la suçlanan Park, Queens Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede, "Ben Asyalıyım. Farklı, espriler yapan kültürümüz var" ifadesini kullanan Park, hakim kararıyla kefaletsiz serbest kaldı.