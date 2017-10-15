T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bagaj ücreti istenince "içinde bomba var" diye espri yaptı; havalimanı tahliye edildi

Çıkarıldığı mahkemede "Asyalıyım, farklı esprileri kültürümüz var" diyen yolcu serbest bırakıldı.

15 Ekim 2017 17:39

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda 50 dolar bagaj parasına kızan 70 yaşındaki John Park'ın "İçinde bomba var" diyerek yaptığı esprisinden sonra havalimanı tahliye edildi. Havalimanına New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD) bomba arama ekipleri sevkedilirken, kızgın yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

70 yaşındaki John Park, Detroit'e gitmek üzere LaGuardia Havalimanı'na geldi. Kendisinden bagaj ücreti olarak 50 dolar istenmesine kızdı. Park, bagajı için, "İçinde bomba var" diyerek espr, yaptı. Ardından havalimanına New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD) bomba arama ekipleri sevkedildi. 

Uçuş işlemleri durdurulan havalimanında, olaydan yaklaşık iki saat sonra işlemlerin yapılmasına başlanabildi.

"Terör tehdidinde bulunmak"la suçlanan Park, Queens Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede, "Ben Asyalıyım. Farklı, espriler yapan kültürümüz var" ifadesini kullanan Park, hakim kararıyla kefaletsiz serbest kaldı.

ETİKETLER

LaGuardiabomba esprisitahliyemahkemeesprihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24