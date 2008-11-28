BAĞ-KUR'lular dikkat

SGK, Bağ-Kur prim borçlarının ödenmesine ilişkin kanunun getirdiği “borç sıfırlama” fırsatını, çıkar için dolandırıcılık amaçlı kullananlar olduğuna dikkat çekti.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adana İl Müdürü Mustafa Keskin, sosyal güvenlik primi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 5458 sayılı kanunun Bağ-Kur'lulara prim borçlarını sıfırlama fırsatı da getirdiğini anımsattı.



Keskin, Bağ-Kur prim borcu 5 yılın üzerinde olanların, “prim borcumu ödemek istemiyorum. Bu süreden de vazgeçiyorum” beyanında bulunmaları halinde hiç ödeme yapmadan bu borçtan kurtulabildiğini belirterek, “ancak, Bağ-Kur prim borçlarının ödenmesine ilişkin kanunun getirdiği borç sıfırlama fırsatını çıkar amaçlı kullananların olduğu tespit ettik” dedi.



Kanunun bu hükmünden faydalanmak için süre konulmadığını, 5 yılını dolduran herkesin borcunu sildirmek için bir dilekçe ile başvurmasının yeterli olduğunu anlatan Keskin, şunları söyledi:



“Buna rağmen Bağ-Kur'lulardan 'borcunu sildireceğiz' diyerek binlerce YTL para tahsil edenlerle ilgili ihbarlar aldık. Aldığımız bir yazılı ihbara göre, bir Bağ-Kur'lumuza giden kişi ya da kişiler 'senin 37 bin YTL borcunu 3 bin YTL karşılığında sildireceğiz. Bu borcu ödemezsen evine ve işyerine haciz gelecek' diye korkutmuşlar. Bu kişi de parayı ödedikten sonra dolandırıldığını anlamış. Yaptığımız araştırmada, söz konusu Bağ-Kur'lunun borcunun 37 bin lira olduğunu, başvurusu dikkate alınarak bunun silindiğini gördük. İşlem tamamen yasal, ancak, aradaki fırsatçılar bundan 3 bin YTL menfaat sağlamışlar. Bu durumun, Bağ-Kurlu vatandaşlarımızın kendilerine tanınan imkândan habersiz olmalarından kaynaklandığını düşünüyoruz.”



Keskin, gerek meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, gerekse basın yayın yoluyla sosyal güvenlik primi ödemelerine ilişkin düzenleme konusunda bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını anımsatarak, “Bağ-Kur'lular, kanunun verdiği imkândan çıkar sağlamaya çalışanlara karşı dikkatli olmalı. Bu konuyla ilgili gelen her türlü şikâyetler değerlendirmeye alınmakta” dedi.

