Bağ-Kur'a borcu olan hasta tedavi edilmedi

Gaziantep'te, iki yıldır yatağa bağlı yaşayan Abdülkadir Sökmen'in tedavi için gittiği hastaneye, Bağ-Kur borcu olduğu gerekçesiyle kabul edilmediği ileri sürüldü. Uzun süre hastane önünde sedyede bekleyen Sökmen, başka bir hastaneye götürüldü.

Doğan Haber Ajansı'ndan Eyyüp Burun'un haberine göre, 42 yaşındaki çiftçi Abdülkadir Sökmen, iki yıl önce yatağında fenalaşırken kalbi durdu. Yakınları tarafından götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleyle kalbi tekrar çalıştırılan Sökmen, beynine uzun süre oksijen gitmeyince felç geçirdi ve yatağa bağlı yaşamaya başladı. Sağlıklı olduğu dönemlerde Bağ-Kur'lu olan Sökmen'e, malulen emekli olabileceğine dair rapor verildi. Bu rapor üzerine yakınları Sökmen adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe vererek emeklilik başvurusu yaptı. Emeklilik başvurusu ardından SGK, Sökmen'in kuruma 122 bin lira prim ve 14 bin lira gecikme faizi borcu bulunduğunu bildirdi. Primlerini düzenli ödediklerini söyleyen Sökmen'in eşi Öznur Sökmen, borçlarının bulunmadığını söyleyerek SGK'ya dava açtı.



'İki gündür beslenemiyor'



Yatağa bağlı olan ve özel gıda takviyesi ile beslenen Abdülkadir Sökmen'in midesine takılı cihaz dün yerinden çıktı. Yakınları bunun üzerine ameliyatla cihazın yeniden midesine bağlanması gereken Sökmen'i, Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kayıt sırasında Bağ-Kur borcu olduğu belirtilen Sökmen'e tedavi işlemi yapılamayacağının söylendiği öne sürüldü. Yakınları, Bağ-Kur borcuna ilişkin dava açtıklarını ve konunun yargıda olduğunu söylemesine rağmen sonuç alamadı. Uzun süre sedye üzerinde bekleyen Sökmen'in tedavi edilmemesine tepki gösteren eşi Öznur Sökmen, şunları söyledi:

"Kocam geçirdiği rahatsızlık yüzünden yatağa bağlı yaşıyor. 2 gündür midesindeki cihaz çıktığı için beslenemiyor. 5 çocuğumuz var ve şu anda kayıtlarda borçlu gözüktüğü için kocam tedavi edilmiyor. Hastane girişinde bekliyoruz, kocam burada ölsün mü?"

Sökmen'in akrabası Cuma Sökmen ise, bağlı bulundukları Ziraat Odası ile SGK arasında çıkan bir yazışma eksikliğinden mağdur olduklarını ileri sürerek, "Biz emekli olmasını beklerken borçlu çıktı. Beslenmesi gereken özel mamaları da artık devlet tarafından karşılanmıyor. Hastane de bizi kabul etmiyor. Borcumuz var diye ölüme mi terk edileceğiz?" dedi.

Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi yapılamaması üzerine yakınları, Sökmen'i kendi araçlarıyla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Abdülkadir Sökmen'in burada ameliyata alındığı ve yerinden çıkan cihazın tekrar midesine takıldığı bildirildi.