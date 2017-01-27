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Yaşam

Bağ-Kur emeklisini şaşırtan maaş

Aralıkta 909 lira maaş alan emekliye ocakta 3 bin 818 lira aylık yatırıldı

27 Ocak 2017 00:05

Bilecik'te Bağ-Kur emeklisi olan ve geçen ay emekli maaşı olarak 909 lira alan Cemal Güner, Ocak ayı maaş ödemesi olarak hesabına 3 bin 818 lira paranın yatırıldığı söyledi. Güner, "Maaşıma zam bekliyordum ama bu kadar da değil. Bir yanlışlık var. O nedenle parayı çekmedim" dedi.

DHA'da yer alan habere göre temizlik şirketi olan Cemal Güner, kendisinin Bağ-Kur emeklisi olduğunu ve maaşının Bilecik'teki bir banka şubesine yatırıldığını belirtti.

Geçen ay emekli maaşı olarak hesabına 909 lira yatırıldığını anlatan Güner, "2017 Ocak ayı maaş ödemesi olarak hesabıma 3 bin 818 lira para yatırıldığını görünce çok şaşırdım. Bir yanlışlık vardı. Banka şubesine giderek oradaki görevlilerle görüştüm. Onlar hesabımı kontrol etti ve yatırılan para miktarının doğru olduğunu belirtti. Ancak neden bu kadar para yatırıldığını kendilerinin de bilemediği söyledi" diye konuştu.

 

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