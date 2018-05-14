Bağ evini taraftarı olduğu Galatasaray'ın renklerine boyadı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan üzüm üreticisi İbrahim Yılmaz (40), bağ evini taraftarı olduğu Galatasaray'ın sarı- kırmızı renklerine boyadı. Evin duvarına ay-yıldız yapıp, Atatürk'ün kalpaklı portresini çizen ve takımın amblemini asan Yılmaz, "İnşallah 21'inci şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Her şey Galatasaray için" dedi.

Sarıgöl'de üzüm üreticiliği yapan, evli ve 2 çocuk sahibi İbrahim Yılmaz, Galatasaray sevgisini bağ evine yansıttı. Çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Yılmaz, bağ evi ile üzüm bağındaki 60 beton direği, takımının sarı-kırmızı renklerine boyadı. Yaklaşık 1 hafta süren çalışmaları sonucu Yılmaz, evin duvarına Ay-Yıldız yapıp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı portresini çizdi. Takımın amblemini de asan Yılmaz, duvara 'Cim Bom Bom' yazdı.



Galatasaray sevgisinin anlatılamaz bir duygu olduğunu belirten İbrahim Yılmaz, "Bu yıl, inşallah 21'inci şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Bu nedenle bağ evimi Galatasaray'ın renklerine boyadım. Bağ evinin ön cepheye bakan duvarına Galatasaray amblemi, Atatürk portresi, bugüne kadar kazanılan 20 şampiyonluğu temsil eden 4 yıldız ile 'Cim Bom Bom' yazısı da ekledim. Bağ evine bir de direk dikip, takımının bayrağını dalgalandırmaya başladım. Her şey Galatasaray için. Tek masrafım, boya parası oldu" dedi.



Sarı- kırmızı bağ evi görenlerin de ilgisini çekti.