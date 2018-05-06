Bağ evine uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, polisin bir bağ evine düzenlediği operasyonda 2 bin 350 ecstasy uyuşturucu hap ile 66 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Dereli Mahallesi\'ndeki bir bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda narkotik dedektör köpek Alfi ile arama yapıldı. Aramalarda 2 bin 350 ecstasy uyuşturucu hap ile 66 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili Ahmet K. (27) ile Veysel S. (35) gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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