Bağ evinde yakalanan eski hâkim 'FETÖ'den tutuklandı

'FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yaklaşık bir yıldır aranan ve Kırşehir'in Kaman ilçesinde yakalanan eski hâkim tutuklandı.
Kaman Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaman'ın İsahocalı köyündeki kendine ait bağ evinde yakalanan eski sulh ceza hakimi Mehmet K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Kaman Adliyesine sevk edilen Mehmet K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet K, daha sonra soruşturmasının sürdüğü Ankara'ya gönderildi.
'FETÖ' soruşturması kapsamında aranan eski sulh ceza hakimi Mehmet K, dün akşam saatlerinde Kaman ilçesine bağlı İsahocalı köyündeki bir bağ evinde