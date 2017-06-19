BAFTA'da bilgisayar oyununa ödül

Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin (BAFTA) düzenlediği törende, oyun kategorisinde ‘Özel Ödül', League of Legends oyunuyla Riot Games'e verildi.

ABC'nin haberine göre, bilgisayar oyunları sinema ve televizyon sanatlarında fark yaratıyor. Bir film ve dizi gibi arkasında büyük yapımlar ve görsel şovlar bulunan oyunlarla ilgili bir ödül de İngiltere'nin Oscar'ı olarak kabul edilen İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi’nden (BAFTA) geldi. Akademi, özel olarak açtığı oyun kategorisinde milyonlarca kişinin oynadığı Riot Games’in League of Legends’a ‘Özel Ödül’ verdi.

Ödül töreni geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta gerçekleştirildi. Ödülü Riot Games kurucuları Brandon Beck ve Marc Merrill aldı. Hareketli görüntüler eşliğinde ortaya koyulan sanatın her şeklini desteklemek amacıyla verilen BAFTA ödülünü kazanan League of Legends, dünya genelinde 100 milyondan fazla oyuncuya erişiyor.