T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

BAFTA'da bilgisayar oyununa ödül

İngiltere’nin Oscar’ı olarak kabul edilen BAFTA'da ‘Özel Ödül’ bilgisayar oyununa verildi

19 Haziran 2017 22:21

Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin (BAFTA) düzenlediği törende, oyun kategorisinde ‘Özel Ödül', League of Legends oyunuyla Riot Games'e verildi.

ABC'nin haberine göre, bilgisayar oyunları sinema ve televizyon sanatlarında fark yaratıyor. Bir film ve dizi gibi arkasında büyük yapımlar ve görsel şovlar bulunan oyunlarla ilgili bir ödül de İngiltere'nin Oscar'ı olarak kabul edilen İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi’nden (BAFTA) geldi. Akademi, özel olarak açtığı oyun kategorisinde milyonlarca kişinin oynadığı Riot Games’in League of Legends’a ‘Özel Ödül’ verdi.

Ödül töreni geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta gerçekleştirildi. Ödülü Riot Games kurucuları Brandon Beck ve Marc Merrill aldı. Hareketli görüntüler eşliğinde ortaya koyulan sanatın her şeklini desteklemek amacıyla verilen BAFTA ödülünü kazanan League of Legends, dünya genelinde 100 milyondan fazla oyuncuya erişiyor.

ETİKETLER

LOLİngiltereOscarRiot GamesLeague of Legends

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24