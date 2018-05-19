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Dünya

Bafta TV Ödülleri Töreni'nde Türk Rüzgarı esti

Celal Sönmez / Londra, 9 Mayıs (DHA) - 2018 Bafta TV Ödülleri Töreni'nde Birleşik Krallık TV yıldızlarından Lisa Riley, Nadine Mulkerrin,  Jacqueline Boatswain  ve Anna Passey gibi isimler, Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk modacı Zeynep Kartal'ın tasarıml

19 Mayıs 2018 15:33

Celal Sönmez / Londra, 9 Mayıs (DHA) - 2018 Bafta TV Ödülleri Töreni\'nde Birleşik Krallık TV yıldızlarından Lisa Riley, Nadine Mulkerrin,  Jacqueline Boatswain  ve Anna Passey gibi isimler, Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk modacı Zeynep Kartal\'ın tasarımlarını tercih etti.
Gecede, “En İyi TV Dizisi” ödülüne layık görülen “Three Girls” oyuncularından Lisa Riley, vücudu saran koyu yeşil tonundaki kadife payet işlemeli tasarımla törene katıldı. Anna Passey törende tasarımcının kırık beyaz rengindeki organik koton işlemeli midi boy straplez elbisesini dore kemerle kombinlerken, Mulkerrin ise bu özel geceye Kartal\'ın 2018 Yaz Koleksiyonu\'nda yer alan limon renkli uzun ipek straplez elbisesiyle katıldı. İngiliz aktris Jacqueline Boatswain ise tasarımcının üst kısmı örümcek ağı görünümündeki ipek şifon gece parçasını tercih etti. (Fotoğraflı)

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