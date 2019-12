BAFTA ödülleri sahiplerini buldu

T24

BAFTA ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle:

Londra'nın merkezindeki Royal Opera House'da düzenlenen ödül töreninin başlangıcında kırmızı halı, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen yıldızlar geçidine dönüştü.İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William'ın da katıldığı törende, aralarında Dustin Hoffman, Quentin Tarantino, Kate Winslet ve Audrey Tautou'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu, yönetmen ve film endüstrisi yetkilisi hazır bulundu.Geceye damgasını, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En Orijinal Senaryo, En İyi Montaj, Ses ve Sinematografi dallarında aldığı 6 ödülle "The Hurt Locker" filmi damgasını vurdu.Yönetmeni Kathryn Bigelow'a da "En iyi yönetmen" ödülünü kazandıran "The Hurt Locker", Irak'ta savaşın ortasındaki bir bomba imha ekibinin yaşadıklarını konu alıyor.Birçok ülkede gişe rekorları kıran James Cameron'ın "Avatar" filmi ise BAFTA töreninde sadece iki ödül alabildi. Oscar ödül törenine iki hafta kala verilen BAFTA ödülleri, Oscar ödüllerinin olası sahipleriyle ilgili ipucu niteliği de taşıyor.En İyi Film: The Hurt LockerEn İyi Kadın Oyuncu: Carey Mulligan- An EducationEn İyi Erkek Oyuncu: Colin Firth- A Single ManEn İyi Yönetmen: Kathryn Bigelow- The Hurt LockerEn İyi Yabancı Film: A ProphetEn İyi Animasyon Filmi: UpEn İyi Uyarlanmış Senaryo: Up in the AirEn İyi Prodüksiyon Tasarımı: AvatarEn İyi Görsel Efekt: AvatarEn Orijinal Senaryo: Mark Boal- The Hurt LockerEn İyi İngiliz Filmi: Fish TankEn İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Mo'nique- PreciousEn İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Christoph Waltz- Inglorious BasterdsEn İyi Makyaj ve Saç: The Young VictoriaEn İyi Kostüm Tasarımı: The Young VictoriaEn İyi Sinematografi: The Hurt LockerEn İyi Montaj: The Hurt LockerEn İyi Ses: The Hurt LockerEn İyi Müzik: UpEn İyi Kısa Animasyon: Mother of ManyEn İyi Kısa Film: I Do Air1947 yılında, dönemin İngiliz film endüstrisinin önde gelenleri tarafından kurulan BAFTA, "İngiliz Film Akademisi Ödülleri" ve "İngiltere'nin Oscar'ı" olarak bilinen sinema dalındaki ödüllerini, 2000 yılından bu yana veriyor. BAFTA ayrıca, televizyon, bilgisayar oyunu, çocuk televizyon programcılığı gibi alanlarda da ödüller dağıtıyor.