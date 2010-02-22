BAFTA ödülleri sahiplerini buldu

T24
- Oscar ödüllerine iki hafta kala bir başka sinema ödülleri İngiltere'de dağıtıldı. İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi BAFTA'nın bu yılki ödülleri sahiplerini buldu. Geceye 6 ödül birden alan "The Hurt Locker" filmi damgasını vururken, gişe rekortmeni "Avatar" ise iki ödül alabildi.
Londra'nın merkezindeki Royal Opera House'da düzenlenen ödül töreninin başlangıcında kırmızı halı, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen yıldızlar geçidine dönüştü.
İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William'ın da katıldığı törende, aralarında Dustin Hoffman, Quentin Tarantino, Kate Winslet ve Audrey Tautou'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu, yönetmen ve film endüstrisi yetkilisi hazır bulundu.
Geceye damgasını, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En Orijinal Senaryo, En İyi Montaj, Ses ve Sinematografi dallarında aldığı 6 ödülle "The Hurt Locker" filmi damgasını vurdu.
Yönetmeni Kathryn Bigelow'a da "En iyi yönetmen" ödülünü kazandıran "The Hurt Locker", Irak'ta savaşın ortasındaki bir bomba imha ekibinin yaşadıklarını konu alıyor.
Birçok ülkede gişe rekorları kıran James Cameron'ın "Avatar" filmi ise BAFTA töreninde sadece iki ödül alabildi. Oscar ödül törenine iki hafta kala verilen BAFTA ödülleri, Oscar ödüllerinin olası sahipleriyle ilgili ipucu niteliği de taşıyor.BAFTA ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle:
En İyi Film: The Hurt Locker
En İyi Kadın Oyuncu: Carey Mulligan- An Education
En İyi Erkek Oyuncu: Colin Firth- A Single Man
En İyi Yönetmen: Kathryn Bigelow- The Hurt Locker
En İyi Yabancı Film: A Prophet
En İyi Animasyon Filmi: Up
En İyi Uyarlanmış Senaryo: Up in the Air
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Avatar
En İyi Görsel Efekt: Avatar
En Orijinal Senaryo: Mark Boal- The Hurt Locker
En İyi İngiliz Filmi: Fish Tank
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Mo'nique- Precious
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Christoph Waltz- Inglorious Basterds
En İyi Makyaj ve Saç: The Young Victoria
En İyi Kostüm Tasarımı: The Young Victoria
En İyi Sinematografi: The Hurt Locker
En İyi Montaj: The Hurt Locker
En İyi Ses: The Hurt Locker
En İyi Müzik: Up
En İyi Kısa Animasyon: Mother of Many
En İyi Kısa Film: I Do Air
1947 yılında, dönemin İngiliz film endüstrisinin önde gelenleri tarafından kurulan BAFTA, "İngiliz Film Akademisi Ödülleri" ve "İngiltere'nin Oscar'ı" olarak bilinen sinema dalındaki ödüllerini, 2000 yılından bu yana veriyor. BAFTA ayrıca, televizyon, bilgisayar oyunu, çocuk televizyon programcılığı gibi alanlarda da ödüller dağıtıyor.