-BAFTA 2011 ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU LONDRA (A.A) - 14.02.2011 - İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi opera evi Royal Opera House'da yapılan ödül töreninden önceki kırmızı halıda renkli görüntüler yaşandı. Yağmurlu havaya karşın, aralarında Emma Watson, Judi Dench, Julianne Moore, Audrey Tautou, Carey Mulligan, Helena Bonham Carter'ın da bulunduğu çok sayıda aktris ve aktör birbirinden şık kıyafetlerle kırmızı halıda boy gösterdi. İngiltere Kralı 6. George'un kekemeliğini konuşma terapisti yardımıyla yenmesini ve tahta çıkışını anlatan ''The King's Speech (Zoraki Kral)'' filmi, en iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın ve erkek oyuncular gibi aday olduğu birçok daldaki ödülün sahibi oldu. En iyi yönetmen ödülünü ise sosyal iletişim ağı Facebook'un kuruluşunun anlatıldığı ''Social Network'' filminin yönetmeni David Fincher aldı. Amerikalı aktris Natalie Portman'ın bir balerini canlandırdığı ''Black Swan (Siyah Kuğu)'' filmi, 12 dalda aday gösterildiği BAFTA'da sadece ''En İyi Kadın Oyuncu'' ödülünü alabildi. Ödülün sahibi Natalie Portman hamile olduğu için ödül törenine katılamadı. BAFTA ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle: ''En İyi Film: The King's Speech En İyi Kadın Oyuncu: Natalie Portman- Black Swan En İyi Erkek Oyuncu: Colin Firth- The King's Speech En İyi Yönetmen: David Fincher- Social Network En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Helena Bonham Carter- The King's Speech En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Geoffrey Rush- The King's Speech En İyi İngiliz Filmi: The King's Speech En Orijinal Senaryo: The King's Speech- David Seidler En İyi Yabancı Film: The Girl With The Dragon Tattoo (İsveç versiyonu) En İyi Animasyon Filmi: Toy Story 3 En İyi Uyarlama Senaryo: Social Network En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Inception En İyi Görsel Efekt: Inception En İyi Makyaj ve Saç: Alice in Wonderland En İyi Kostüm Tasarımı: Alice in Wonderland En İyi Sinematografi: True Grit En İyi Montaj: Social Network En İyi Ses: Inception En İyi Müzik: The King's Speech- Alexandre Desplat En İyi Kısa Animasyon: The Eagleman Stag En İyi Kısa Film: Until The River Runs Red.'' Bu arada ''King's Speech'' filmiyle BAFTA'da en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Colin Firth geçen yıl da aynı ödülü ''A Single Man'' filmindeki rolüyle almıştı. Her yıl Oscar ödül töreninden önce dağıtılan BAFTA ödülleri, Oscar alacaklar ile ilgili ipucu niteliği taşıyor.