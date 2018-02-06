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Bafra'da otomobil ile minibüs çarpıştı : 2 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),(DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü anne ile 7 yayındaki oğlu yaralandı

06 Şubat 2018 13:57

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),(DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü anne ile 7 yayındaki oğlu yaralandı.
Kaza, Bafra ilçesi Altınyaprak Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şengül Güvenler yönetimindeki 55 DJ 689 plakalı otomobil ile Dursun H. yönetimindeki 55 JK 540 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şengül Güvenler ile oğlu Mustafa Güvenler yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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