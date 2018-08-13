Bafra'da 'mezarlığa terörist cenazesi defnedilecek' iddiasına tepki

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA)- TUNCELİ\'de öldürülen bir teröristin cenazesinin Samsun\'un Bafra ilçesindeki asri mezarlığa defnedileceği iddiası şehit ailelerinın tepkisine neden oldu. Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mimine Ersin \"Bafra Asri Mezarlığı\'na asla terörist cenazesi konulmasını istemiyoruz. Bafra Asri Mezarlığı\'nda 11, şehitlikte 12 şehidimiz vatanımızın bekası uğruna canlarını verdikleri vatan toprağında yatmaktadır. Bu hainin buraya defnedilmesi şehitlerimizin kemiklerini sızlatacaktır\" dedi.

Tunceli kırsalında 5 Ağusto\'sta terör örgütü PKK ile birlikte silahlı faaliyet yürüten Maoist sol örgüt TKP/ML- TİKKO\'ya yönelik düzenlenen operasyonda öldürülen 6 teröristten \'Mahir Parti\' kod adlı \'Mehmet Keleş\' in Samsun\'un Bafra ilçesi doğumlu olduğu iddia edildi. İlçede terörist Keleş\'in cenazesinin Bafra Asri Mezarlığı\'na defnedileceği söylentisinin yayılması üzerine şehit aileleri harekete geçti. Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından terörist cenazesinin Bafra Asri Mezarlığa defnedilmemesi için kaymakamlığa ve ilçe belediyesine yazılı başvuruda bulunuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mimine Ersin, \"Tunceli ili Ovacık ilçesi Mercan Dağı eteklerinde 5 Ağustos 2018 tarihinde güvenlik kuvvetlerimiz ile vatanımızın bütünlüğüne kasteden terör örgütlerinden TİKKO mensubu teröristler arasında çıkan silahlı çatışma sonucu 6 terörist öldürülmüştür. Öldürülen teröristlerden birinin Bafra doğumlu \'Mahir Parti\' kod adlı Mehmet Keleş olduğunu öğrendik. Mehmetçiğimizle girdiği çatışmada öldürülen TİKKO üyesi, asker, polis, savcı katili bu vatan haininin Bafra Asri Mezarlığı\'na defin edileceğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu hainler tarafından şehit edilen Bafra Asri Mezarlığı\'nda 11, şehitlikte 12 şehidimiz vatanımızın bekası uğruna canlarını verdikleri vatan toprağında yatmaktadır. Şehitlerimizin ana, babaları yakınları, gazilerimiz burada yatmaktadır. Bu hainin buraya defnedilmesi şehitlerimizin kemiklerini sızlatacaktır. Bedeli ne olursa olsun buna asla müsaade etmeyeceğiz\" dedi.

\'ASLA İSTEMİYORUZ\'

Ersin sözlerine şöyle devam etti:

\"Bafra Asri Mezarlığı\'na asla terörist cenazesi konulmasını istemiyoruz. Tüm kabir ehline okuduğumuz fatihalardan bu hainin sebeplenmesini istemiyoruz. Konu ile ilgili Kaymakamlığımıza, Belediye Başkanlığımıza yazılı başvurumuzu yapıyoruz. Devletimizin tüm kurumlarından hassasiyetimizi anlamalarını, şehitlerimize sahip çıkmalarını, şehitlerimizin ruhunun incitilmesine, kemiklerinin sızlatılmasına müsaade etmemelerini, zor ve hassas bir dönemden geçtiğimiz birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bizleri anlamalarını Bafra Asri Mezarlığı\'na terörist cenazesi konmasına müsaade etmemelerini istirham ediyoruz.\"

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