Bafra'da kaza: 4 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun\'un Bafra İlçesi\'nde Bafra-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. 37 yaşındaki Sezcan Akçay yönetimindeki plakası tespit edilemeyen otomobilin önüne tavuk sürüsü çıktı. Sürücü direksiyon kontrolünü yitirince araç takla attı. Yolun sağında bulunan su kanalına düşen otomobilde bulunan sürücü, Sezcan Akçay, yanında bulunan 47 yaşındaki Ali Akçay, 14 yaşındaki İrem Akçay ve 14 yaşındaki İlayda Akçay yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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