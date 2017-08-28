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Bafra'da 17 yaşındaki genç kız kendini astı

Ayhan AYDEMİR/ BAFRA(Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde 17 yaşındaki Fatmanur Kaya, iple kendini asarak intihar etti

28 Ağustos 2017 20:02

Ayhan AYDEMİR/ BAFRA(Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde 17 yaşındaki Fatmanur Kaya, iple kendini asarak intihar etti.
Olay, Bafra İlçesi\'ne bağlı Paşaşeyh Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatmanur Kaya  belirlenemeyen nedenle evlerinin yakınındaki boş binaya giderek kendini astı. Binanın önünden geçen ablası Aynur Kaya, camdan kardeşinin tavan asılı olduğunu gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bafra İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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