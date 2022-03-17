Bafetimbi Gomis'ten transfer itirafı: Önceliğim Galatasaray'dı

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, Fransa basınına konuştu. Yıldız golcü başka kulüplerden teklif aldığını, önceliğinin Galatasaray olduğunu söyledi.

Devre arasında Galatasaray'a dönen Bafetimbi Gomis, L'equipe'e konuştu.

Barcelona maçı öncesi Fransa basınına röportaj veren Fransız golcü, Galatasaray'a imza atmadan önce eski kulübü Saint-Etienne'den teklif aldığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılarda yarım kalan hikayesini bitirmek istediğini ifade eden Gomis, Fransa ekibini reddettiğini söyledi.

Saint-Etienne yöneticileriyle konuşan Gomis, "Loic Perrin serbest kaldığımda beni aradı. Takım arkadaşıydık ama her şeyden önce benim için arkadaş. Deneyimli forvet arıyorlardı ama onlara önceliğimin Galatasaray olduğunu söyledim. Saint-Etienne kalbimde olmaya devam edecek ama dönmek istemedik. Dönüşüm sorunlar yaratırdı ve kulübün buna ihtiyacı yok. Saint-Etinenne'den Lyon'a gidişim kötü yönetildi ve taraftarın tepkisi oldu. Takımın sakinliğe ihtiyacı var. Kariyerimin son anlarında kontrol elimde olsun istedim." dedi.

"Galatasaray'da hikayemin bitmediğini biliyordum" diyen Gomis, şunları kaydetti:

"Karar vermek zorundaydık ve ayrılık kolay değildi. Kalmak istedim, Şampiyonlar Ligi vardı ve kriz çıktı. Galatasaray, Al-Hilal'den iyi teklif aldı ve ayrılık gerçekleşti. Geri döneceğimi biliyordum, bu yazılmıştı."