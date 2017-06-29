Bafetimbi Gomis: Metin Oktay gibi bir değer beni camia için heyecanlandırıyor

Galatasaray'ın İngiltere'nin Swansea City takımından transfer ettiği 31 yaşındaki Senegal asıllı Fransız forveti Bafetimbi Gomis, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le birlikte basın açıklaması yaptı. Galatasaray'ın geçmişinden haberdar olduğunu belirten golcü oyuncu, "Gerek Metin Oktay gibi bir değer, gerekse Galatasaray Lisesi'nin varlığı beni camia konusunda heyecanlandırıyor" dedi.

"Hagi ve Jardel'li Galatasaray'ı izlerken heyecan duyardım" diyen Fransız forvet, Galatasaray'ın dünya çapında bir kulüp olduğunu ve taraftarlarıyla dünyanın her yerinde karşılaşılabileceğini söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye Ligi'nde de çok başarılı olacağını düşünüyorum. Galatasaray ailesi, Gomis'le birlikte çok güçlü olacak. 2-3 aydır Galatasaray'la görüşüyorduk. Bu süre içinde oynanan maçları takip ettim ve burada olmaya karar verdim. Bu büyük statta, Galatasaray için çalışacağım günleri sabırsızlıkla bekliyorum"

"Tudor'u İtalya'da oyunculuk günlerinden hatırlıyorum; birlikte çok güzel işler yapacağız"

"Galatasaray'a nihayet gelebildiğim için çok mutluyum. Dünkü karşılama beni çok heyecanlandırdı ve motive etti. Hocamızı İtalya'da oynadığı dönemden hatırlıyorum. Onunla birlikte çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Galatasaray'ın tesislerini ve kulübü çok sevdim. Taraftarımızla kucaklaşacağım zamanı iple çekiyorum. Çok ama çok sabırsızım"

"Hagi'li, Jardel'li takımı keyifle izledim;

Metin Oktay çok büyük bir değer"

"Türkiye benim için önemli bir lig. Galatasaray da dünyanın önemli takımlarından. Çocukken Hagi'li, Jardel'li takımı keyifle izledim. Gerek Metin Oktay gibi bir değer gerekse de Galatasaray Lisesi'nin varlığı da beni camia konusunda heyecanlandırıyor"

"Gol sayısı sözü veremem ama bu büyük taraftar için çok fazla çalışacağımın sözünü veriyorum"

"Valbuena'yla arkadaşız; Belhanda

büyük bir hırs ve azimle geliyor"

"Valbuena benim iyi bir arkadaşım. Birkaç gün önce kendisiyle yemek yedim. Dün beni arayıp tebrik etti. Ben de ona 'Farklı takımlarda mücadele edeceğiz ama sahada en büyük rakibiz

Belhanda ile de konuştum. O da buraya çok büyük bir hırsla ve azimle geliyor. O, bize büyük bir güç katacaktır"