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Spor

Bafetimbi Gomis: Galibiyet serisini devam ettirmek isterdik

Fransız golcü, karşılaşma sonrası yanına gelmesi engellenen küçük bir taraftara formasını verdi

11 Eylül 2017 01:14

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray'ın ilk puan kaybını yaşadığı Antalyaspor maçında takımının tek golünü kaydeden Bafetimbi Gomis, karşılaşma sonrası "Galibiyet serisini devam ettirmek isterdik ancak burada kaldı" diye konuştu.

İkinci yarıda Antalyaspor'un istekli oynadığının altını çizen Fransız golcü, milli maçlar için verilen aradan sonra 

Kazanmak istediysek de kazanamadık. Berabere kaldık. İkinci yarıda Antalyaspor'un istekli oyunuyla beraber Samuel Eto'o'nun vurduğu top gol oldu.

Galibiyet serisini devam ettirmek isterdik ancak olmadı, burada kaldı. Milli takım arası olduğu bir haftadan sonra iyi oynamak değildi. Geçen sezon ligi 5'inci bitirmiş bir Antalyaspor'a karşı böyle oynamak zordu ancak biz yine de beraberliği elde ettik.

Gomis'ten küçük taraftara jest

Bafetimbi Gomis, maç sonunda formasını almak için gelen ancak güvenlikler tarafından engellenen küçük taraftarın yanına giderek formasını vermesi hakkında, "Ben de onun geçtiği yollardan geçtim. Onun ne hissettiğini anlıyorum, bu nedenle onun yanına gittim. Bunu umarım hayatı boyunca hatırlar. 

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