Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a veda etti

\"Bu kulüp bana futbolun gerçek tutkusunu gösterdi\"

\"Galatasaray\'da gördüğüm sevgiyi hiçbir yerde göremeyeceğim\"

\"Bu yaşımda yeni bir şeyler öğrenebileceğimi düşünmezdim ama Fatih Terim bana aksini kanıtladı\"

\"Terim şampiyon olmanın nasıl bir duygu olduğunu öğretti\"

İSTANBUL,(DHA)

Bafetimbi Gomis, \"Galatasaray\'da gördüğüm sevgiyi hiçbir yerde göremeyeceğim. Bugüne kadar gördüğüm en büyük taraf Galatasaray taraftarıydı ve sizi asla unutmayacağım\" dedi.

Suudi Arabistan\'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

Bugün iki duyguyu aynı anda yaşadığını ifade eden Gomis, \"Hem yeni bir ülke ve kulüp bulmanın sevinci hem de bana kucak açan bu ülke ve kulüpten ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bu kulüp bana futbolun gerçek tutkusunu gösterdi. Bana kendimi önemli hissettirdi ve ilk şampiyonluğumu verdi. Süper Lig\'in en skorer oyuncuları arasına bir aslan olarak imzamı atmama olanak sağladı. Futbol büyük ve güzel bir şey. Galatasaray\'da gördüğüm sevgiyi hiçbir yerde göremeyeceğim. Bugüne kadar gördüğüm en büyük taraf Galatasaray taraftarıydı ve sizi asla unutmayacağım. Galatasaray harika bir kulüp buradan ayrılırken arkamda kardeşlerimi bırakıyorum. Bu başarıları onlarsız yapamayacağım takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe teşekkür ederim. Kulüpteki herkese teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

\"TERİM ŞAMPİYON OLMANIN NASIL BİR DUYGU OLDUĞUNU ÖĞRETTİ\"

\"Bana şampiyon olmanın nasıl bir duygu olduğunu öğrettiği için büyük antrenör Fatih Terim\'e de teşekkür ederim\" diyen Bafetimbi Gomis şu ifadeleri kullandı: \"Bu yaşımda yeni bir şeyler öğrenebileceğimi düşünmezdim ama o bana aksini kanıtladı. Türkiye\'de parlamama yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Dünyanın en güzel ülkelerinden birinde yaşayan gururlu ve güçlü Türk milletine de teşekkür ediyorum. Galatasaraylı ailem şunu unutmayın ki bu ayrılık benim için çok zor. Bu gibi durumlar hayatımızda ayarlayabileceğimiz şeyler değil, mecbur kaldığımız seçimler. Bu kulübe daha fazlasını verebilmeyi istesem de buradaki işimi başarıyla tamamladığımı düşünüyorum. Sizi asla unutmayacağım. Bu benim için hikayenin sonu değil. Çünkü siz her zaman kalbimde olacaksınız.\"

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