Süper Lig'in ilk 5 haftasında 7 gol atan ve son iki haftadır gol atamayan Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'yle arayı açtık. Kafamda gelecekle ilgili olumsuz bir şey yok. Takım olarak çok iyi işler yapıyoruz" diye konuştu.

Takımın aldığı sonuçlarda özellikle Türk Telekom Arena'da taraftarın muazzam baskısının da çok büyük payı olduğunu söyleyen golcü futbolcu, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre uzatmalarda gelen Karabük galibiyetiyle ezeli rakipleri Fenerbahçe’nin 8 puan önüne geçtiklerini hatırlatan 32 yaşındaki Fransız yıldız, “Bizden önce oynayan Fenerbahçe’nin kaybetmesi, bu maçın önemini bir kat daha arttırmıştı. Biz de şampiyonluk yolunda rakiplerimizden biriyle arayı açmak istedik ki böyle de oldu. Kafamda gelecekle ilgili hiçbir olumsuzluk yok. Takım olarak çok iyi işler çıkarıyoruz” dedi.

Aslan payı taraftarın

Ligin ilk 5 haftasını boş geçmeyip Bursaspor ve Kardemir Karabük önünde sessiz kalmasına da değinen Gomis, şöyle devam etti; “İki haftadır gol için şansım yoktu. Ancak Maicon ve Feghouli gol attı. İyi iş çıkardılar. Takım karakterini sahaya yansıttı. Bunda da en çok desteğini hiç bırakmayan taraftarımız etkili oldu.”

"Önceliğim Galatasaray"

Galatasaray'da golleri ardı arkasına sıralamasının ardından Fransa Milli Takımı’na çağrılabileceği konuşulan ancak açıklanan aday kadroya dahil edilmeyen Fransız yıldız bu durumu fazla kafasına takmadı. Gomis, “Bu benim için sorun değil. Önceliğim her zaman Galatasaray... Galatasaray’ın lider kalması ve en iyi yerlerde olması için savaşıyoruz. Ligde şampiyon olmak, Devler Ligi’nde yer almak için çabalıyoruz. Bu, benim için çok daha önemli... Zaten Galatasaray’da iyi olup çok gol atarsam, Milli Takım’a da çağrılırım” ifadesini kullandı.