Bafa Gölü yıkanarak kurtarıldı

Geçtiğimiz yıllarda toplu balık ölümleri yaşanan ve kokmaya başlayan Bafa Gölü DSİ’nin şişme savak projesi ile hayata döndü.



Temiz suya kavuşan gölde balık ve kuş çeşitliliği artıyor.



Bu sene yağışların erken başlaması nedeni ile Bafa Gölü’ne 20 milyon metreküp su verdiklerini anlatan Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürü Halil İbrahim İndap, şunları söyledi: “Gölü yıkıyoruz. Şu anda bu su bir taraftan giriyor bir taraftan çıkıyor. Göl çevresinde bulunan zeytin yağı fabrikaları ile köylerin neden olduğu kirlilik, gölü temizleme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Bunlar da önlenirse büyük bir problem ortadan kalkacak.”



Bafa Gölü’nde 20 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Necmettin Yıldız, gölde yapılan temizleme çalışmalarının gözle görünür bir şekilde ortaya çıktığını belirtti. Yıldız, “Bafa Gölü’nde hiç balık ölümü yaşanmıyor ve eski kokulardan artık eser yok. Şu an gölde kefal, levrek, yılan balığı ve ender olarak çipura var. Yapılan temizleme çalışması ile gölde yakaladığımız balık miktarında da artış yaşandı” dedi.