Bafa Gölü ve Uyku Vadisi’nde av yasağı

Milas Av Komisyonu, Tuzla Sulak Alanı, Bafa Gölü ve Uyku Vadisi'ndeki avlanma yasağının 1 yıl daha uzatılması yönünde karar aldı.



Milas Av Komisyonu, İlçe Kaymakamı Şahin Aslan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıya Kaymakam Aslan'ın yanı sıra İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Ali Ünlüsoy, Orman İşletme Müdürü Ayhan Bayrak, İlçe Tarım Müdürü Ali Akay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Arslan Ersoy, Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisi Erdinç Uyar, Milas Avcılar Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Mustafa Özkan katıldı.



Toplantıda, Tuzla Sulak Alanı, Bafa Gölü ve Uyku Vadisi'ndeki avlanma yasağının 1 yıl daha uzatılması yönünde karar alındı.



Milas Avcılar Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Mustafa Özkan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Bafa Gölü'nün doğal bir park olduğunu ve bu bölgedeki avlanma yasağının 15 yıl önce alındığını bildirdi.



Her yıl yasağın uzatıldığını ifade eden Özkan, ''Bafa Gölü bir tabiat parkı, buranın avlanmaya açılması, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilecek olan önerge ile olur. Bunun dışında Bafa Gölü'nün avlanmaya açılması söz konusu olamaz'' dedi.



Özkan, geçen yıl Milas'ta keklik avının yasak olduğunu, ancak bu yıl alınan kararla söz konusu yasağın kalktığını belirterek, toplantıda avcı başına 2 keklik avlanmasına izin verilmesi yönünde karar alındığını kaydetti.



Bafa Gölü



Muğla'nın Milas ilçesi ile Aydın ili sınırlarında bulunan Bafa Gölü, Türkiye'nin en önemli kuş alanlarından birisi. Doğa Derneği tarafından her yıl düzenli olarak yapılan kuş sayımlarına göre, Bafa Gölü'nde 120 binden fazla su kuşu bulunuyor. Gölde, 200'den fazla balık türü yaşıyor. Göl, Tabiat Parkı statüsünde ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile jandarma çevre timleri tarafından korunuyor.



Gölde yaşanan kirlilik iddiaları ve geçen yıllarda yaşanan balık ölümleri nedeniyle, çevreciler sık sık bölgede protesto eylemi düzenlemişti.



Uyku Vadisi



Milas'a 18 kilometre, Gökçeler köyüne ise 2 kilometre mesafedeki ''Uyku Vadisi'', doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bir bölümü koruma altına alınan vadiyi her yıl yaklaşık 20 bin turist ziyaret ediyor. Vadide, yer alan endemik bitki türleri ve çok sayıdaki kuş türü, özellikle yabancı bilim adamlarının dikkatini çekiyor.



Tuzla Sulak Alanı



Muğla ve ilçelerinde gönüllü olarak görev yapan ''Kuş Gözlemcileri'', Muğla'nın en önemli kuş alanlarını, ''Bafa Gölü, Güllük Deltası, Dalaman Ovası, Tuzla Sulak Alanı, Gökova Ovası ve Köyceğiz Gölü'' olarak belirtiyor.



Gönüllü kuş gözlemcilerinin 2008 yılında yaptığı tespitlere göre, kuşların türleri ve sayılarına göre Tuzla Sulak Alanı'nda 33 farklı kuş türü yaşıyor. Özellikle, Kuzey ülkelerinden sıcak bölgelere göçen flamingolar, Tuzla Sulak Alanı'na geliyor.