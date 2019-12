Bafa Gölü küllerinden doğacak

Yok olmanın eşiğine gelen Bafa Gölü, ‘Bafa’ya Su Ege’ye Hayat’ projesiyle diriltilecek. 325 bitki, 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeli türüne ev sahipliği yapan ve çevresine hayat veren gölün kurtarılması için üç bin çiftçiye modern sulama eğitimi verilecek. Pilot arazilerde ‘damla sulama’ sistemi kurulacak. Damla sulamanın bir iki yılda yatırım maliyetini çıkardığı ve verimliliği arttırdığı bölge halkına uygulamalı olarak gösterilecek. Beş yıl sürecek projeyle aşırı su kullanımı nedeniyle göle ulaşamayan Menderes Nehri’nin suları, yeniden göle akmaya başlayacak. Proje başarıya ulaşırsa her yıl on Abant Gölü kadar su tasarruf edilerek Bafa’ya can verecek.Mevsimsel çekilmeler, küresel iklim değişikliği ve kirlilik. Bafa Gölü’nü yok olmanın eşiğine getiren etmenler bunlar. Kirleticilerin başında zeytin ve balık yemi fabrikaları gibi küçük işletmeler var.Su kotu 20 yılda iki metre azalan, suları 30 metre çekilen Bafa’da ilk kez bir koruma programı uygulanıyor. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı-Türkiye (WWF-Türkiye) ve Coca-Cola’nın işbirliğiyle ‘Bafa’ya Su, Ege’ye Hayat’ projesi hayata geçirildi.Coca-Cola Türkiye Başkanı Ahmet Burak Bafa’da 360 bin dekarlık alanda yılda yüzde 70 tasarrufla 60 milyon ton suyun doğaya kazandırılacağını belirterek, bunun da on Abant Gölü’ne eşdeğer olduğunu söyledi. WWF-Türkiye Genel Müdürü Filiz Demirayak da “Sulama yöntemleri değişmezse Bafa Gölü’nü kaybedeceğiz” diye konuştu. İki kurumun işbirliğiyle Söke, Milas ve Didim’de devam edecek projeye toplam 1 milyon dolar yatırım yapılacak. Hangi arazide yatırım yapılacağı, bölgedeki meslek odaları ve yerel idare ortaklığıyla ön araştırma neticesinde karar verilecek. Menderes Deltası’nın yer aldığı 400 bin dekarlık Söke Ovası’nın 320 bin dekarlık kısmında pamukçuluk yapılıyor. Hibe projesi ağırlıklı olarak pamuk, sonra mısır ve buğday gibi tarım ürünlerinde uygulanacak. Bölgedeki çiftçinin ilk etapta yüzde 15’nin damla sulamaya geçilmesi amaçlanıyor.WWF-Türkiye, dört yıl önce Konya Havzası’nda ‘Akılcı Kullanım’ projesini hayata geçirmişti. Proje kapsamında 17 dekarda uygulanan damla sulama pilot çalışması, kısa sürede çiftçi arasında yayılarak 1500 dekara kadar çıktı.Antik çağın deniziydi: Zeytin ağaçları, antik kalıntıları, balık lokantalarıyla ünlü Bafa Gölü, antik çağda Ege’nin bir körfeziydi. Büyük Menderes’in alüvyonlarıyla M.S. 50-300 arasında denizden kopup göl haline geldi. Halen Ege’nin en büyük doğal gölü.