Bafa Gölü, ekoturizm etkinliğine evsahipliği yaptı

Ediz VERDİOĞLU/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesi ile Muğla arasındaki, doğal güzelliği ile tercih edilen, kuğu, pelikan ve karabatak gibi yüzlerce kuş çeşidinin yeniden uğrak yeri haline gelen Bafa Gölü Tabiat Parkı\'nda doğa fotoğrafçılığına ve kuş gözlemine ilgi duyan gruplar ile ekoturizm etkinliği gerçekleştirildi.

Doğası, tarihi, kültürü, yılan balıkları ve yüzlerce kuş türü zenginliğiyle, arkasına yaslandığı Latmos (Beşparmak) Dağları\'nın muhteşem doğal peyzajıyla Türkiye\'nin önde gelen doğa güzelliklerinden biri olan Bafa Gölü Tabiat Parkı\'nda ekoturizm etkinliği yapıldı. Ege Denizi\'nin bir körfeziyken Menderes Nehri\'nin taşıdığı alüvyonların doldurmasıyla denizin yaklaşık 16 kilometre uzağında bugünkü şeklini alan Bafa Gölü\'nde yapılan etkinliğe Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Ornitolog Doç. Dr. Ortaç Onmuş, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa Korkmaz, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Aydın Fotoğraf Sanatı Derneği (AYFOD), Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği (NAFOD), Adnan Menderes Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu, Fotoğraf Topluluğu ve Kanat-Ger Topluluğu üyeleri katıldı.

\'AİLELER ÇOCUKLARINI DOĞAYLA TANIŞTIRMALI\'

Etkinlikte konuşan Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, Bafa Gölü\'nün önemine değinip, \"Özellikle burada üreyen ve kışlayan kuşlar doğal ekosisteme yarar sağlarken, ekoturizm faaliyetleri de yöre insanlarına olumlu katkılar yapıyor. Bizler fotoğraf sanatçılarının görüntülediği kuş fotoğraflarından bir katalog hazırlamak istiyoruz. Ailelerin çocuklarını Bafa Gölü\'ne getirerek doğayla tanıştırmaları, kuşların hareketleri ile davranışlarını göstermeleri ve doğa sevgisini aşılamaları da gölün geleceği açısından çok önemli\" dedi.

YENİ YAPILAN KUŞ GÖZLEM KULELERİ GEZİLDİ

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Özcan Mersin de Bafa Gölü\'nün bölgeleri için çok önemli olduğunu dikkati çekip, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili yaptığı çalışmalar ile göl kıyısında yapmış oldukları düzenlemeleri anlattı. Ardından yeni yapılan kuş gözlem kuleleri ve manzara izleme seyir terasları gezildi.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü\'nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, Bafa Gölü ve hemen yanı başındaki Latmos Dağları\'nın doğal ve kültürel özelliklerine dikkat çekerek, göldeki kuş varlığının Ramsar Sözleşmesi kriterleri ve Türkiye ölçeğindeki önemini vurguladı. Bafa Gölü\'nde yaşayan su kuşları ve ekosistemi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Onmuş, sulak alandaki kuşları konuklara teleskopla gösterip, özelliklerini anlattı.

Bafa Gölü\'ndeki diğer etkinlikler Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği tarafından gerçekleştirildi. Bir kısım EKODOSD üyesi Aydın Büyükşehir Belediyesi Ekoturizm Merkezi\'ne ait bisikletlerle karadan, bir kısmı da kırsal Serçin Mahallesi\'ndeki balıkçıların sandallarına binip, göl üzerinden Serçin kışlağına gitti. Serçin kışlağı gezilerek, buradaki otantik kırsal Serçin Mahallesi\'nin fotoğrafları çekildi, göl kıyısının güzellikleri, tarihi mekanları ve su kuşları izlendi.

\'FAALİYETLER KORUMA-KULLANMA DENGESİ ÖLÇÜSÜNDE YAPILMALI\'

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, bu tür ekoturizm faaliyetlerinin özellikle Serçin gibi yerleşim alanlarında yaşayan yöre insanlarına ve göl balıkçılarına önemli ekonomik katkısının olacağını söyledi. Burada yapılacak faaliyetlerin koruma-kullanma dengesi ölçüsünde olması için gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Sürücü, \"Kurallarıyla yapıldığı taktirde buradaki ekoturizm faaliyetleri sürdürülebilir bir şekilde devam edecektir. Kurumların yanı sıra Serçin Mahallesi\'nde faaliyet gösteren işletmelerin ve balıkçıların da bu konuya duyarlı yaklaşacaklarını umuyoruz\" dedi. Sürücü, \"Kış aylarındaki yoğun yağmurlar ve Büyük Menderes Nehri\'nden verilen sularla beslenebilen Bafa Gölü, özellikle yaz dönemlerinde bugünkü canlılığını yitirerek hasta haline dönmektedir. Aynı canlılığını sürdürebilmesi çok zor değildir. Yeter ki çözümleri belli olan sorunlarına neşter vuracak kararlılık gösterilebilsin. İşte o zaman yöre insanları, kuşlar, balıklar ve göle gelen ziyaretçiler mutlu olacaktır. Bu mutluluğun gelmesi için başta kamu kurumları olmak üzere işbirliği yapılmalı ve herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır.\"



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