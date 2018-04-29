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BBC Türkçe

BAE'den Türkiye açıklaması: 'Arap ülkelerinin egemenliğine saygı duymalı'

Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türkiye'nin komşu Arap ülkelerine yönelik politikalarının akıllıca olmadığını söyleyerek, Ankara'ya "Arap ülkelerinin egemenliğine saygı duyması" çağrısı yaptı.

29 Nisan 2018 20:30

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türkiye'nin komşu Arap ülkelerine yönelik politikalarının akıllıca olmadığını söyleyerek, Ankara'ya "Arap ülkelerinin egemenliğine saygı duyması" çağrısı yaptı.

Bakan Enver Gargaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Arap-Türkiye ilişkilerinin en iyi durumda olmadığı bir sır değil" dedi.

Gargaş şöyle devam etti:

"Dengeye dönebilmek için, Ankara Arap ülkelerinin egemenliğine saygı duymalı ve komşularıyla akıl ve mantık çerçevesinde ilişki kurmalı."

https://twitter.com/AnwarGargash/status/972389052426178560

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Suudi Arabistan öncülüğünde Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesi ve Türkiye'nin Katar'ın yanında yer alması, Türkiye'nin bu ülkelerle ilişkilerinde gerginliğe sebep olmuştu.

Bu dört ülke Katar'ı radikal İslamcılara destek vermekle suçlamış, Katar iddiaları reddetmişti.

Reuters'ın haberine göre BAE kendini radikal İslam'a karşı siper olarak görüyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) karşı olduğu Müslüman Kardeşler'in destekçisi olarak tanımlıyor.

Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahayan'ın Aralık 2017'de attığı bir tweet de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile polemiğe yol açmıştı.

Bakan Zayed, Birinci Dünya Savaşı'nda Medine kentini savunan Osmanlı birliklerinin komutanı Ömer Fahreddin Türkkan'ı "hırsız" olarak tanımlayan bir tweet paylaşmıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zayed'i "terbiyesiz" ve "petrol şımarığı" olarak nitelendirmiş; "Ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?" sözleriyle tepki göstermişti.

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