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Dünya

“BAE, Rusya’nın bölgedeki en önemli partnerlerinden”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Ekim (DHA) – Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya’nın Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) Orta Doğu’daki en önemli partnerlerinden birisi olarak gördüğünü bildirdi

16 Ekim 2017 14:42

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Ekim (DHA) – Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya’nın Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) Orta Doğu’daki en önemli partnerlerinden birisi olarak gördüğünü bildirdi.
Matviyenko Parlamentolararası Birlik zirvesinde BAE\'i Federal Ulusal Konsey Başkanı Emal el Kubeysi ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Matviyenko, “Geleneksel olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ni Rusya’nın bölgedeki önemli partnerlerinden birisi olarak görüyoruz. En önemli hedefimiz iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve yatırım işbirliğinin genişletilmesidir.” dedi.
Görüşmede, başta uluslararası terör olmak üzere, enerji, tarım kompleksi ve uzay sektörünün ikili işbirliğinin önemli alanlarının başında geldiğine dikkat çekildiği duyuruldu.

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