BAE, IŞİD'e hava saldırılarını durdurdu



İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçakların bir süredir IŞİD'e karşı hava saldırılarına katılmadığını açıkladı.

Ürdünlü pilot Muaz El Kesasibe'nin uçağı geçen aralık ayında Suriye'nin kuzeyindeki Rakka üzerinden uçarken düşürülmüş, pilot IŞİD militanları tarafından rehin alınmıştı. Pilot diri diri yakılmış, infaz görüntüleri internet üzerinden yayınlanmıştı.

ABD'li yetkili, Ürdünlü pilotun rehin alınmasından bu yana BAE savaş uçaklarının operasyonlarına son verdiğini duyurdu. Amerikalı hükümet yetkilisi, "BAE'nin Washington nezdinden önemli ve değerli bir partner olarak kalmaya devam edeceğini" söyledi. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunulmayacağını bildirdi.

Washington'a göre ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı kurulan uluslar arası koalisyonda 60'dan fazla ülke yer alıyor. Hava saldırılarına Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Bahreyn gibi Arap ülkeleri de katılıyor. Operasyonlara devam eden Batılı ülkeler arasında Avustralya, İngiltere, Fransa ve Kanada da bulunuyor.

3 havayolu şirketine Bağdat yasağı

Öte yandan BAE merkezli flydubai adlı şirketin uçağına Irak'ta yapılan silahlı saldırı sonrası Bağdat'a uçuş yasağı getirildi. Yasağın Etihad ve Air Arabia şirketlerini de kapsadığı bildirildi. Salı günü meydana gelen olayda flydubai adlı havayolu şirketinin Bağdat'a inen uçağının gövdesinde kurşun delikleri saptanmış, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.